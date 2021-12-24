Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango Online 2022 yılbaşı çekilişi online sonuç sorgulama

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Tüm çekilişler, Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve canlı olarak yayınlanıyor. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standartı Sertifikasına ve TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa veriyor.