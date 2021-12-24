Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango Online 2022 yılbaşı çekilişi online sonuç sorgulama
Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım başladı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olarak belirlendi. Aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden vatandaşlar, “Milli Piyango Online 2022 yılbaşı çekilişi online sonuç sorgulama” hakkında şimdiden araştırma yapıyor. Peki, Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş sonucu 31 Aralık 2021 gecesi millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.
Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Tüm çekilişler, Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve canlı olarak yayınlanıyor. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standartı Sertifikasına ve TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa veriyor.