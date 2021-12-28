Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet fiyatı
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları, heyecan dolu çekilişe kısa süre kala gündeme geldi. Milli Piyango Online ve bayilerden alınabilecek olan Milli Piyango 2022 yılbaşı çeyrek, yarım ve tam biletleri kasım ayında satışa sunuldu. 31 Aralık 2021 gecesi yapılacak Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye tutarı 120 milyon TL olacak. Bu yıl dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise tam 670 milyon 760 bin TL! Zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan Milli Piyango çekilişi öncesi yılbaşı biletlerini millipiyangoonline.com, mobil uygulamadan ve bayilerden alabilirsiniz. Peki, Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? İşte, 2022 Milli Piyango yılbaşı tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet fiyatı.
Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? sorusu yılbaşı Milli Piyango çekilişi öncesi şans oyunu tutkunları tarafından merak konusu oldu. Her sene bir yılbaşı geleneği haline gelen Milli Piyango biletleri bayiler ve Millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden satışa sunuldu. 120 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık 2021 akşamı yapılacak çekilişten hemen sonra yılbaşı Milli Piyango Sonuçları millipiyangoonline.com'dan öğrenecekler. Tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak satılacak. Toplam 670 milyon 760 bin TL'lik ikramiyenin dağıtılacağı çekilişte bilet fiyatları kategoriye göre değişecek.
YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
2022 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları, Millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden duyuruldu.
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.
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Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.
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Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severler amorti sonuçları da dahil olmak üzere ikramiye sonucunu Milli Piyango'nun internet sitesinden takip edilebilecek. Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Milli Piyango oynamanın kuralları neler?
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.