Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet fiyatı

Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? sorusu yılbaşı Milli Piyango çekilişi öncesi şans oyunu tutkunları tarafından merak konusu oldu. Her sene bir yılbaşı geleneği haline gelen Milli Piyango biletleri bayiler ve Millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden satışa sunuldu. 120 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık 2021 akşamı yapılacak çekilişten hemen sonra yılbaşı Milli Piyango Sonuçları millipiyangoonline.com'dan öğrenecekler. Tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak satılacak. Toplam 670 milyon 760 bin TL'lik ikramiyenin dağıtılacağı çekilişte bilet fiyatları kategoriye göre değişecek.