Milli Piyango amorti ikramiyesi nereden alınır? Milli Piyango 2022 yılbaşı bileti ikramiyesi ödeme detayları
Milli Piyango yılbaşı bileti ikramiyesinin nereden alınacağı merak edilen konulardan biri oldu. Milli Piyango 2022 Yılbaşı Özel çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Bugün bilet satışı saat 16:00’da sona erecek. Milli Piyango amorti çekilişi saat 23:00’da gerçekleştirilecek. Yılbaşı bileti millipiyangoonline.com ve bayilerden alınabiliyor. Peki, Milli Piyango amorti ikramiyesi nereden alınır? İşte Milli Piyango 2022 yılbaşı bileti ikramiyesi ödeme detayları
Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi bu akşam saat 17:00’de başlayacak. İkramiye bileti satışları kasım ayında başladı. Çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar çekilişlerin ardından ne kadar ikramiye kazanabildiklerini öğrenebilecekler. www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden oynanan oyunlardan kazanılan ikramiye ödemeleri, oyuncuların Milli Piyango Online hesaplarına otomatik olarak yüklenecek.
MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?
www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden oynanan oyunlardan kazanılan ikramiye ödemeleri, oyuncuların Milli Piyango Online hesaplarına otomatik olarak yüklenmektedir.
Oyuncularımız Milli Piyango Online hesaplarına yüklenen ikramiyeleri, online platformlarımız üzerinden bankaya para çekme işlemi ile banka hesaplarına transfer edebilirler.
İkramiye kazanan oyuncularımız online platformlarımızdan birine giriş yaptıktan sonra Hesabım > Para Çekme menüsü altından ikramiyelerini çekmek istedikleri bankanın IBAN numarasını ve çekmek istedikleri tutarı girerek ikramiyelerini banka hesaplarına çekme talimatı verebilirler. İkramiye ödemeleri en fazla 5 gün içerisinde oyuncularımızın banka hesaplarına yapılmaktadır.
Bayilerimiz üzerinden satın alınan veya terminalden oynanan biletlerin ikramiye ödemelerine dair detaylar ise aşağıdaki gibidir;
Oyuncularımız Milli Piyango Online hesaplarına yüklenen ikramiyeleri, online platformlarımız üzerinden bankaya para çekme işlemi ile banka hesaplarına transfer edebilirler.
İkramiye kazanan oyuncularımız online platformlarımızdan birine giriş yaptıktan sonra Hesabım > Para Çekme menüsü altından ikramiyelerini çekmek istedikleri bankanın IBAN numarasını ve çekmek istedikleri tutarı girerek ikramiyelerini banka hesaplarına çekme talimatı verebilirler. İkramiye ödemeleri en fazla 5 gün içerisinde oyuncularımızın banka hesaplarına yapılmaktadır.
Bayilerimiz üzerinden satın alınan veya terminalden oynanan biletlerin ikramiye ödemelerine dair detaylar ise aşağıdaki gibidir;
BAYİLER ÜZERİNDEN VEYA TERMİNALDEN OYNANAN İKRAMİYE ÖDEMELERİ
5.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler
5.000 TL'ye kadar olan ikramiye ödemelerini bayilerimizden alabilirsiniz. 5.000 TL’ye kadar olan ikramiye ödemeleri için bayilerden “ikramiye bileti” alınmasına gerek yoktur.
5.000,01 TL – 100.000,00 TL arasındaki ikramiyeler
5.000,01 TL ile 100.000,00 TL arasındaki ikramiye ödemelerinizi Türkiye Halk Bankası'nın 81 ilde yetkilendirilmiş aşağıda listelenen 100 adet şubesinden ve Kıbrıs'ta yetkilendirilmiş 1 şubesinden alabilirsiniz. Bu ödemelerin bankadan yapılabilmesi için herhangi bir bayiden “ikramiye bileti” alınması gerekmektedir. İkramiye ödemesine esas teşkil eden belge biletin aslı olup sadece ikramiye biletinin ibrazı üzerine ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.
Çoklu çekiliş seçeneği ile oynanmış biletlerin ikramiye tahsili için ilgili çekilişlerin tamamının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
5.000 TL'ye kadar olan ikramiye ödemelerini bayilerimizden alabilirsiniz. 5.000 TL’ye kadar olan ikramiye ödemeleri için bayilerden “ikramiye bileti” alınmasına gerek yoktur.
5.000,01 TL – 100.000,00 TL arasındaki ikramiyeler
5.000,01 TL ile 100.000,00 TL arasındaki ikramiye ödemelerinizi Türkiye Halk Bankası'nın 81 ilde yetkilendirilmiş aşağıda listelenen 100 adet şubesinden ve Kıbrıs'ta yetkilendirilmiş 1 şubesinden alabilirsiniz. Bu ödemelerin bankadan yapılabilmesi için herhangi bir bayiden “ikramiye bileti” alınması gerekmektedir. İkramiye ödemesine esas teşkil eden belge biletin aslı olup sadece ikramiye biletinin ibrazı üzerine ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.
Çoklu çekiliş seçeneği ile oynanmış biletlerin ikramiye tahsili için ilgili çekilişlerin tamamının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
100.000,01 TL ve üzerindeki ikramiyeler
100.000,01 TL üzerindeki ikramiyeleri yalnızca Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent Şubesinden 09:00 - 12:00 saatleri arasında alabilirsiniz. 100.000,01 TL ve üzerindeki ikramiye ödemeler için bayilerden “ikramiye bileti” alınmasına gerek yoktur.
Size en yakın Halkbank şubesini bulmak sayfanın alt kısmında yer alan listeyi kullanabilirsiniz.
100.000,01 TL üzerindeki ikramiyeleri yalnızca Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent Şubesinden 09:00 - 12:00 saatleri arasında alabilirsiniz. 100.000,01 TL ve üzerindeki ikramiye ödemeler için bayilerden “ikramiye bileti” alınmasına gerek yoktur.
Size en yakın Halkbank şubesini bulmak sayfanın alt kısmında yer alan listeyi kullanabilirsiniz.