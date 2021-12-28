Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango yılbaşı çekilişi saatleri

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişinin ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Milli Piyango 2022 yılbaşı bileti satışı tüm hızıyla devam ediyor. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler online satış ekranı ve gişeler üzerinden biletlerini alabiliyorlar. Amorti, büyük ikramiye ve diğer çekilişlerin saatleri açıklandı. Buna göre büyük ikramiye çekilişi saat 23:00’da olacak.