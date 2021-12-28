Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango yılbaşı çekilişi saatleri
Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi bu sene de yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde 120 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar gişelere ve bilet alma ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. Peki, Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişinin ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Milli Piyango 2022 yılbaşı bileti satışı tüm hızıyla devam ediyor. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler online satış ekranı ve gişeler üzerinden biletlerini alabiliyorlar. Amorti, büyük ikramiye ve diğer çekilişlerin saatleri açıklandı. Buna göre büyük ikramiye çekilişi saat 23:00’da olacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Cuma gerçekleşecek. İkramiye çekilişleri saat 17:00’da başlayacak.
12.000 TL ve 12.000.000 TL kazanan numaralar için çekiliş saati 17:00, 6.000 TL kazanan numaralar için 18:30, 240 TL ve 2.000 TL kazanan numaralar için ise 20:30 olarak açıklandı.
12.000 TL ve 12.000.000 TL kazanan numaralar için çekiliş saati 17:00, 6.000 TL kazanan numaralar için 18:30, 240 TL ve 2.000 TL kazanan numaralar için ise 20:30 olarak açıklandı.