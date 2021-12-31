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HaberlerGündem HaberleriMİLLİ PİYANGO 2022: Çekilişe artık saatler kaldı... Milli Piyango sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte online bilet sorgulama ekranı ve detaylar...
GeriGündem MİLLİ PİYANGO 2022: Çekilişe artık saatler kaldı... Milli Piyango sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte online bilet sorgulama ekranı ve detaylar...
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Haber Giriş: 31 Aralık 2021 - 13:55 | 

MİLLİ PİYANGO 2022: Çekilişe artık saatler kaldı... Milli Piyango sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte online bilet sorgulama ekranı ve detaylar...

Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu şans oyunu sevenlerin takip ettiği konular arasında yer alıyor. Geri sayım başladı... Bugün yapılacak çekiliş ile Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin tahlileri belirlenecek. Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibinin aranacağı Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverler amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online ve hurriyet.com.tr Milli Piyango bilet sorgulama ekranlarından online olarak bilet sorgulama işlemini yapabilecekler. Çekiliş saat kaçta başlayacak, kaçta sona erecek? İşte, Milli Piyango 2022 çekilişi hakkında merak edilen tüm detaylar...

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon TL’nin sahibi belli olacak. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olduğu çekiliş öncesinde, vatandaşlar Milli Piyango Online ekranı üzerinden bilet sorgulaması yaparak biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilecekler.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango çekilişi saat 17:00 da başlayacak, 23:00 da son çekiliş olan büyük ikramiye ile bitecektir. Sonuçların hemen ardından sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı hurriyet.com.tr'de olacak...
2MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milli Piyango yılbaşı bileti, Milli Piyango resmi internet sitesi olan Millipiyangoonline.com üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bileti sorgulama işlemi hem mobil hem de masaüstü cihazlardan gerçekleşebilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÇEKİLİŞİN HEMEN ARDINDAN BU SAYFADA OLACAK

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
3BÜYÜK İKRAMİYE 120 MİLYON TL OLACAK

BÜYÜK İKRAMİYE 120 MİLYON TL OLACAK

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş sonucu 31 Aralık 2021 gecesi millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
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Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.
5Milli Piyango oynamanın kuralları neler

Milli Piyango oynamanın kuralları neler?

Milli Piyango biletleri, gezici ve sabit bayilerden ve en yakın marketlerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alınabiliyor.

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve Şans Merkezi adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.
6MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ HANGİ GÜN SAAT KAÇA KADAR SATIŞTA OLACAK

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ HANGİ GÜN SAAT KAÇA KADAR SATIŞTA OLACAK?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin bilet satışları 31 Aralık saat 16:00 da kapanacak, çekiliş saat 17:00 da başlayacak, 23:00 da son çekiliş olan büyük ikramiye ile bitecektir
7YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE LİSTESİ

YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE LİSTESİ

Yılbaşı ikramiye adetleri ve tutar bilgileri



İkramiye Adedi


İkramiye miktarı (TL)


İkramiye tutarı (TL)

1

120,000,000

120,000,000

2

12,000,000

24,000,000

10

1,200,000

12,000,000

40

120.000

4,800,000

100

12,000

1,200,000

200

6,000

1,200,000

1,000

2,000

2,000,000

10.000

1,000

10,000,000

40.000

500

20,000,000

200.000

300

60.000.000

700.000

240

168,000,000

2.000.000

120

240,000,000

63 Tes. İkr.

120.000

7,560,000

2,951,416

 

670,760,000

8MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ MİLLİPİYANGOONLİNEDA

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ MİLLİPİYANGOONLİNE'DA

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için bilet almak isteyen vatandaşlar online olarak da bu işlemi gerçekleştirebiliyor. MİLLİ PİYANGO ONLİNE HESABI NASIL OLUŞTURULUR? Üye Ol sayfasında yer alan formu doldurarak yeni hesap oluşturabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş her T.C. vatandaşı Milli Piyango Online üyesi olabilir. Milli Piyango Online hesap bilgileriniz üyelik kaydınız tamamlandığında belirttiğiniz e-posta adresinize gönderilecektir.Bu işlemin ardından online olarak bilet alım işlemlerini gerçekleştirebilir, sonuç sorgulama ekranı ile dijital ortamda biletlerinizi kontrol edebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL BİLET SATIN ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
9MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNE YOĞUN İLGİ

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNE YOĞUN İLGİ

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala, biletlere olan ilgi daha da yoğunlaştı. 120 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar gişelerin yolunu tutarken bilet satılan alanlarda ise yoğunluk oluştu.

Kasım ayının başında satışa çıkan milli piyango biletlerine olan ilgi, zaman daraldıkça daha da arttı. 120 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, gişelerin yolunu tuttu. İnsanlar; sevdikleri, eşleri, çocukları hatta evde besledikleri evcil hayvanları için bile bilet satın aldı. 34 yıldır Bahçekapı Gişesi’nin işletmeciliğini yapan Ergün Yıldız, özellikle son iki haftadır çok yoğun çalıştıklarını belirterek sadece hafta sonu değil, hafta içi de aynı şekilde yoğunluk olduğunu söyledi. Vatandaşa yıllardır birçok ikramiye verdiklerini ifade eden Yıldız, “Zaman daraldıkça vatandaş daha da heyecanlanıyor. Bu yüzden bilet alma talebi daha da artıyor” açıklamasını yaptı.

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Bir Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişine geri sayım başladı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine sayılı saatler kala, biletlere olan ilgi daha da yoğunlaştı. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar gişelerin yolunu tutarken bilet satılan alanlarda ise yoğunluk oluştu. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL olacak.

Kasım ayının başında satışa çıkan Milli Piyango biletlerine olan ilgi, çekiliş yaklaştıkça daha da arttı. 120 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, gişelerin yolunu tuttu.

İnsanlar; sevdikleri, eşleri, çocukları hatta evde besledikleri evcil hayvanları için bile bilet satın aldı. 34 yıldır Bahçekapı Gişesi’nin işletmeciliğini yapan ve vatandaşa yıllardır birçok ikramiye verdiklerini ifade eden Ergün Yıldız, “Zaman daraldıkça vatandaş daha da heyecanlanıyor. Bu yüzden bilet alma talebi daha da artıyor” açıklamasını yaptı.
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“UYKULARI KAÇIRAN İKRAMİYE”

Gişelerde çeyrek bilet 30, yarım bilet 60, tam bilet ise 120 liradan satılıyor. Milli Piyango tarihinde böyle büyük bir ikramiye olmadığını vurgulayan Ergün Yıldız, “İşin ucunda 120 milyon TL var. Bu rakam için insanların gözüne uyku bile girmez. Tırlar dolusu para vereceğiz. Herkesi Bahçekapı Gişelerine bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“EN ÇOK ÇEYREK BİLET ALIYORLAR”

Eminönü’nde gezici bayi olan Kasım Şahin de büyük ikramiyeye olan zaman daraldıkça insanların ilgisinin daha da yoğunlaştığını belirtti. Günde tek başına, bine yakın bilet sattığını vurgulayan Şahin, “İnsanlar en çok çeyrek bilet satın alıyorlar. Ama hepsindeki çıkma oranı aslında aynı. Genellikle bileti alırken çok heyecanlanıyorlar. Ev, araba, villa almanın, fakir insanlara yardımcı olmanın hayalini kuruyorlar. Hatta bana bile ‘ne istersin’ diye soranlar oluyor” dedi.
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“İNŞALLAH BU YIL ŞANS YÜZÜMÜZE GÜLER”

Bilet sırasına giren 59 yaşındaki Bilgin Güngöz, geçmişte birçok bilet aldığını ama şansına çıkmadığını söyledi. Bu yıl da şansını denemek adına iki adet çeyrek bilet alacağını belirten Güngöz, “Bu yılki ilk biletimi birazdan alacağım. İnşallah bu yıl şans yüzümüze güler. Bütçemi de düşünerek çeyrek bilet alıyorum. İkramiye çıkınca en büyük hayalim çocuklarıma ve torunlarıma yatırım yapmak olacak” açıklamasını yaptı.

Yine bilet alacak olan Erol Şen de “Daha önceden ailecek bilet alıyorduk ama hiç çıkmadı. Şu anda çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Ama yine de bir umut alacağım. Parayla ne yapacağımı da inşallah çıkarsa düşüneceğim” dedi.Bilet satışları tüm hızıyla devam ediyor. Bu yılki bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Oyun severler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak alabiliyorlar.
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