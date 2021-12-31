MİLLİ PİYANGO 2022: Çekilişe artık saatler kaldı... Milli Piyango sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte online bilet sorgulama ekranı ve detaylar...
Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu şans oyunu sevenlerin takip ettiği konular arasında yer alıyor. Geri sayım başladı... Bugün yapılacak çekiliş ile Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin tahlileri belirlenecek. Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibinin aranacağı Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverler amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online ve hurriyet.com.tr Milli Piyango bilet sorgulama ekranlarından online olarak bilet sorgulama işlemini yapabilecekler. Çekiliş saat kaçta başlayacak, kaçta sona erecek? İşte, Milli Piyango 2022 çekilişi hakkında merak edilen tüm detaylar...
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Piyango çekilişi saat 17:00 da başlayacak, 23:00 da son çekiliş olan büyük ikramiye ile bitecektir. Sonuçların hemen ardından sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı hurriyet.com.tr'de olacak...
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÇEKİLİŞİN HEMEN ARDINDAN BU SAYFADA OLACAK
BÜYÜK İKRAMİYE 120 MİLYON TL OLACAK
Milli Piyango oynamanın kuralları neler?
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve Şans Merkezi adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.
YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE LİSTESİ
Yılbaşı ikramiye adetleri ve tutar bilgileri
İkramiye Adedi
İkramiye miktarı (TL)
İkramiye tutarı (TL)
1
120,000,000
120,000,000
2
12,000,000
24,000,000
10
1,200,000
12,000,000
40
120.000
4,800,000
100
12,000
1,200,000
200
6,000
1,200,000
1,000
2,000
2,000,000
10.000
1,000
10,000,000
40.000
500
20,000,000
200.000
300
60.000.000
700.000
240
168,000,000
2.000.000
120
240,000,000
63 Tes. İkr.
120.000
7,560,000
2,951,416
670,760,000
MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ MİLLİPİYANGOONLİNE'DA
MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNE YOĞUN İLGİ
Kasım ayının başında satışa çıkan milli piyango biletlerine olan ilgi, zaman daraldıkça daha da arttı. 120 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, gişelerin yolunu tuttu. İnsanlar; sevdikleri, eşleri, çocukları hatta evde besledikleri evcil hayvanları için bile bilet satın aldı. 34 yıldır Bahçekapı Gişesi’nin işletmeciliğini yapan Ergün Yıldız, özellikle son iki haftadır çok yoğun çalıştıklarını belirterek sadece hafta sonu değil, hafta içi de aynı şekilde yoğunluk olduğunu söyledi. Vatandaşa yıllardır birçok ikramiye verdiklerini ifade eden Yıldız, “Zaman daraldıkça vatandaş daha da heyecanlanıyor. Bu yüzden bilet alma talebi daha da artıyor” açıklamasını yaptı.
Kasım ayının başında satışa çıkan Milli Piyango biletlerine olan ilgi, çekiliş yaklaştıkça daha da arttı. 120 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, gişelerin yolunu tuttu.
İnsanlar; sevdikleri, eşleri, çocukları hatta evde besledikleri evcil hayvanları için bile bilet satın aldı. 34 yıldır Bahçekapı Gişesi’nin işletmeciliğini yapan ve vatandaşa yıllardır birçok ikramiye verdiklerini ifade eden Ergün Yıldız, “Zaman daraldıkça vatandaş daha da heyecanlanıyor. Bu yüzden bilet alma talebi daha da artıyor” açıklamasını yaptı.
Gişelerde çeyrek bilet 30, yarım bilet 60, tam bilet ise 120 liradan satılıyor. Milli Piyango tarihinde böyle büyük bir ikramiye olmadığını vurgulayan Ergün Yıldız, “İşin ucunda 120 milyon TL var. Bu rakam için insanların gözüne uyku bile girmez. Tırlar dolusu para vereceğiz. Herkesi Bahçekapı Gişelerine bekliyoruz” şeklinde konuştu.
“EN ÇOK ÇEYREK BİLET ALIYORLAR”
Eminönü’nde gezici bayi olan Kasım Şahin de büyük ikramiyeye olan zaman daraldıkça insanların ilgisinin daha da yoğunlaştığını belirtti. Günde tek başına, bine yakın bilet sattığını vurgulayan Şahin, “İnsanlar en çok çeyrek bilet satın alıyorlar. Ama hepsindeki çıkma oranı aslında aynı. Genellikle bileti alırken çok heyecanlanıyorlar. Ev, araba, villa almanın, fakir insanlara yardımcı olmanın hayalini kuruyorlar. Hatta bana bile ‘ne istersin’ diye soranlar oluyor” dedi.
Bilet sırasına giren 59 yaşındaki Bilgin Güngöz, geçmişte birçok bilet aldığını ama şansına çıkmadığını söyledi. Bu yıl da şansını denemek adına iki adet çeyrek bilet alacağını belirten Güngöz, “Bu yılki ilk biletimi birazdan alacağım. İnşallah bu yıl şans yüzümüze güler. Bütçemi de düşünerek çeyrek bilet alıyorum. İkramiye çıkınca en büyük hayalim çocuklarıma ve torunlarıma yatırım yapmak olacak” açıklamasını yaptı.
Yine bilet alacak olan Erol Şen de “Daha önceden ailecek bilet alıyorduk ama hiç çıkmadı. Şu anda çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Ama yine de bir umut alacağım. Parayla ne yapacağımı da inşallah çıkarsa düşüneceğim” dedi.Bilet satışları tüm hızıyla devam ediyor. Bu yılki bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Oyun severler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak alabiliyorlar.