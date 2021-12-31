MİLLİ PİYANGO 2022: Çekilişe artık saatler kaldı... Milli Piyango sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte online bilet sorgulama ekranı ve detaylar...

“İNŞALLAH BU YIL ŞANS YÜZÜMÜZE GÜLER”



Bilet sırasına giren 59 yaşındaki Bilgin Güngöz, geçmişte birçok bilet aldığını ama şansına çıkmadığını söyledi. Bu yıl da şansını denemek adına iki adet çeyrek bilet alacağını belirten Güngöz, “Bu yılki ilk biletimi birazdan alacağım. İnşallah bu yıl şans yüzümüze güler. Bütçemi de düşünerek çeyrek bilet alıyorum. İkramiye çıkınca en büyük hayalim çocuklarıma ve torunlarıma yatırım yapmak olacak” açıklamasını yaptı.



Yine bilet alacak olan Erol Şen de “Daha önceden ailecek bilet alıyorduk ama hiç çıkmadı. Şu anda çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Ama yine de bir umut alacağım. Parayla ne yapacağımı da inşallah çıkarsa düşüneceğim” dedi.Bilet satışları tüm hızıyla devam ediyor. Bu yılki bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Oyun severler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak alabiliyorlar.