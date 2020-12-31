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HaberlerGündem HaberleriMilli Piyango 2021 Yılbaşı bilet sonuçları: Milli Piyango sonuçları açıklandı.. Tıkla biletini kontrol et! Büyük ikramiye için heyecanlı bekleyiş sürüyor..
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Haber Giriş: 31 Aralık 2020 - 19:22 | 

Milli Piyango 2021 Yılbaşı bilet sonuçları: Milli Piyango sonuçları açıklandı.. Tıkla biletini kontrol et! Büyük ikramiye için heyecanlı bekleyiş sürüyor..

2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Şu ana kadar pek çok ikramiye tutarına yönelik çekilişin tamamlandığı Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi, 23.00'da 100 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti rakamlarının çekilişi ile son bulacak. Çekiliş, 100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti bulana kadar devam edecek. Yılbaşı bilet sorgulama ekranı ise tüm numaraların sisteme aktarılmasıyla birlikte aktif olacak. Milli Piyango canlı çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar bu gece belli olacak. İşte, Milli Piyango Yılbaşı 2021 çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve Milli Piyango çekiliş hakkında detaylı bilgiler

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Milli Piyango sonuçları canlı yayınlanan çekilişler ile açıklanmaya devam ediyor. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi bu yıl tam 100 Milyon TL.. Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet numaranızı girerek veya sonuç sorgulama sayfamızdan çekilişin sonucunda güncellenen listeyi takip ederek öğrenebilirsiniz. Saat 23:00'da büyük ikramiye ve Amorti çekilişi yapılacak. Milli Piyango TV, Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak çekilişin yanı sıra Kanal D ve Teve 2'den büyük ikramiye çekilişini takip edebilirsiniz.



Milli Piyango çekiliş sonuçları canlı yayın ile takip edilebilecek.. 100 Milyon TL değerinde büyük ikramiye çekilişi ise saat 23:00'da başlayacak. Milli Piyango sonuçları millipiyangoonline.com adresinden bilet sorgulama ekranı ile takip edilebilecek.

Milli Piyango yeni yıl çekilişi sonuçları bu gece 23:00’te yapılacak olan büyük ikramiye çekilişinin tamamlanmasını takiben sorgulanabilir olacaktır. Millipiyangoonline.com veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden satın alınmış online biletlerin ikramiye kazanımları büyük ikramiye çekilişinin tamamlanmasını takiben 3 saat içerisinde üyelik hesaplarına tanımlanıyor olacaktır.

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI CANLI YAYIN

3MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI
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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

10 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0691011, 4001754, 5979616, 0512389, 1981937, 6087564, 5164794, 3014604, 8215939, 4743712, 9242476, 6460939, 0894591, 9973378, 9289810, 9899874, 0880807, 6441284, 5228109, 2915185, 6692569, 4399558, 5851982, 9861669, 9267039, 0928162, 0106598, 3402648, 8686639, 7722537, 6343481, 0982520, 5142621, 8824549, 1817607, 5885277, 8856005, 4938985, 9135344, 6552587, 1376436, 0337447, 9333522, 3718191, 7481420, 8853344, 1493282, 4342372, 2756377, 7861988, 1860949, 4701534, 5610241, 1003303, 4217450, 2692740, 1750484, 0869903, 2729157, 2638064, 5340214, 8749220, 8806311, 2275828, 2325717, 1460987, 3630314, 6202321, 8750392, 2955066, 6969682, 0206075, 5599555, 0553050, 1158652, 8211932, 7393495, 1065184, 9308903, 5393884, 0979843, 3930517, 0929389, 0290712, 5085054, 7092858, 0929604, 7137156, 5323128, 8970760, 6064002, 1146786, 6556644, 7028178, 4326654, 6024890, 8777482, 7758994, 2238384, 9405513

120 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALLAR

9989608, 9226048, 9751643, 9986763, 7686590, 4482473, 6338587, 5787953, 4714334, 2309341, 3312378, 9499197, 5367672, 3612599, 8628569, 1149804, 4308593, 1259479, 6354870, 5308813, 3447800, 4860396, 8248960, 6352764, 6505152, 0786427, 9074687, 4031812, 3043636, 9186926

200 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALLAR

87, 24, 21, 79, 05, 10, 31

300 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALLAR

551, 722, 530, 081, 171, 018, 193, 371, 544, 515, 512, 274, 348, 719, 505, 526, 021, 231, 701, 941

400 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALLAR

7691, 6411, 7280, 7112, 6634, 4187, 4334, 6264, 0885, 4486, 3561, 5978, 5906, 0345, 0988, 9324, 5445, 7743, 7305, 8108, 3468, 1437, 2111, 2295, 0154, 3902, 1825, 6674, 9751, 0867, 1340, 4082, 7201, 8994, 4175, 8929, 3417, 6820, 2786, 8253

500 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALLAR

69309, 65502, 27311, 47958, 16503, 75337, 09465, 06929, 26949, 96919, 10918, 97712, 44625, 51582, 37080, 60027, 09242, 15723, 68444, 50586, 77732, 53677, 82704, 17588, 90288, 20711, 46431, 17418, 97403, 88532, 13377, 11454, 98213, 87178, 47756, 60590, 54861, 01797, 37385, 26970, 06459, 77548, 33017, 19396, 24786, 22053, 66704, 14037, 33054, 32251, 23872, 46782, 56628, 05402, 30258, 90869, 68122, 90007, 58050, 81422, 88436, 53507, 80273, 89558, 19183, 37636, 44294, 35096, 18520, 64549, 08730, 96552, 10439, 22279, 51192, 67035, 12050, 43409, 31427, 40151, 82740, 03790, 57820, 60112, 31374, 56087, 56219, 74490, 10344, 37583, 08443,48823, 10051, 50957, 92529, 68666, 72853, 02249, 62290, 51607

1000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALLAR

600441, 736045, 508165, 429243, 281423, 933292, 755108, 626697, 360342, 732905, 669806, 319089, 229224, 040894, 525564, 652650, 929892, 895819, 576722, 664926, 847644, 388132, 887131, 108025,746568, 228809, 965544, 890931, 589317, 731237, 045896, 688303, 347566, 202393, 539527, 359666, 714713, 160028, 465230, 818987, 898782, 893149, 582793, 482870, 914575, 603374, 347303, 167077,292871, 242464

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Bu yıl, Çeyrek bilet 25, yarım bilet 50, tam biletin ise 100 liradan satıldığı bayilerden bilet alan vatandaşlar, büyük ikramiye için hayaller kurmaya başladı. Büyük ikramiye çıkması halinde kimileri eğitim yuvalarına bağış yapmayı, kimileri fabrika kurmayı, kimileri de akrabalarına veya yardıma muhtaç kişilere bağışlamayı hayal ediyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle evden çıkmayı tercih etmeyen vatandaşlarımız da internetten bilet alarak online olarak bilet sahibi oldular.

5BÜYÜK İKRAMİYE 100 MİLYON TL
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BÜYÜK İKRAMİYE 100 MİLYON TL

Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra www.milipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere bilete ikramiye çıkıp çıkmadığı millipiyangoonline.com'dan öğrenilebiecek.

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve Şans Merkezi adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.milipiyangoonline.comsitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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İkramiye: Milli Piyango 2021 Yılbaşı Çekilişinde büyük ikramiye tam 100 Milyon TL!

Bilet Fiyatları: 2021 Yılbaşı bilet fiyatları ise tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler 25 TL olarak belirlendi.

Toplam ikramiye tutarı: Toplam ikramiye tutarı 563.400.000 TL

7MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, CANLI YAYINLANACAK MI
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MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, CANLI YAYINLANACAK MI?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tüm çekilişler canlı yayın ile Milli Piyango TV Youtube kanalından ve internet sitesinden ekranlara gelecek. Ayrıca saat 23:00'da gerçekleşecek büyük ikramiye çekilişi heyecanı Kanal D ve Teve 2 kanallından canlı yayınla ekranlarda olacak.

8GÜN BOYU MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ
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GÜN BOYU MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ

millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30’da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

9MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ TEKNOLOJİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
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MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ TEKNOLOJİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişi biletleri kısa süre önce satışa çıktı. Artırılmış güvenlik önemlerine sahip olan Milli Piyango biletleri, sahip oldukları teknolojiyle öne çıkıyor.

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanını etkilemeyi sürdürüyor. Teknolojinin olanaklarıyla artık bir kağıdı bile akıllı hale getirmek mümkün. Sisal Şans da Milli Piyango biletlerinde kullandığı teknolojiyle yeni dönemde tüm biletleri “akıllandırdı”.

Barkodlu aktivasyon sistemi sayesinde biletler artık üretiminden teslim sürecine dek takip edilebiliyor. Bilet paketlerinin üzerindeki aktivasyon kodları bayiler tarafından okutularak aktif hale getirilmediği sürece biletler geçerli hale gelmiyor. Aktivasyon işlemini sabit bayiler el terminalleri ile gezici bayiler ise telefonlarına yükledikleri bir uygulama vasıtasıyla yapabiliyor.

Bir bilete ödül çıkması durumunda ise ödeme yapılmadan önce biletin üzerindeki iki boyutlu kod bayi tarafından okutuluyor.

10MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR
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MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milli Piyango yılbaşı bileti, Milli Piyango resmi internet sitesi olan Millipiyangoonline.com üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bileti sorgulama işlemi hem mobil hem de masaüstü cihazlardan gerçekleşebilecek.

YILBAŞI 2021 BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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