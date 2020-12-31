Milli Piyango 2021 Yılbaşı bilet sonuçları: Milli Piyango sonuçları açıklandı.. Tıkla biletini kontrol et! Büyük ikramiye için heyecanlı bekleyiş sürüyor..

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ TEKNOLOJİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişi biletleri kısa süre önce satışa çıktı. Artırılmış güvenlik önemlerine sahip olan Milli Piyango biletleri, sahip oldukları teknolojiyle öne çıkıyor.



Gelişen teknoloji hayatımızın her alanını etkilemeyi sürdürüyor. Teknolojinin olanaklarıyla artık bir kağıdı bile akıllı hale getirmek mümkün. Sisal Şans da Milli Piyango biletlerinde kullandığı teknolojiyle yeni dönemde tüm biletleri “akıllandırdı”.



Barkodlu aktivasyon sistemi sayesinde biletler artık üretiminden teslim sürecine dek takip edilebiliyor. Bilet paketlerinin üzerindeki aktivasyon kodları bayiler tarafından okutularak aktif hale getirilmediği sürece biletler geçerli hale gelmiyor. Aktivasyon işlemini sabit bayiler el terminalleri ile gezici bayiler ise telefonlarına yükledikleri bir uygulama vasıtasıyla yapabiliyor.



Bir bilete ödül çıkması durumunda ise ödeme yapılmadan önce biletin üzerindeki iki boyutlu kod bayi tarafından okutuluyor.