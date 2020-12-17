Milli Piyango 2021 yılbaşı bilet fiyatları çeyrek, yarım, tam ne kadar? 2021 Yılbaşı ikramiyesi ne kadar olacak?
Çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ile Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanına ortak olmak isteyenler için geri sayım başladı. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2021 yılının ilk talihlisinin belirleneceği çekilişe günler kala belirlendi. 100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulacağı Milli Piyango yılbaşı çekilişi için biletler satışa çıktı. Toplam 563 milyon 400 bin TL'lik ikramiyenin dağıtılacağı Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesinde biletler hem bayilerden hem de millipiyangoonline.com internet sitesinden satın alınabilecek. Bunun yanı sıra Milli Piyango mobil uygulaması aracılığıyla da yılbaşı bileti satın almak ve biletlerin takibini yapmak mümkün olacak. Peki, 2021 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı hakkında detaylı bilgiler
Yılbaşı bilet fiyatları resmen açıklandı. Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları belli oldu. 2021 yılbaşı bilet fiyatları, Milli Piyango resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Bu yıl da internet üzerinden satın alınabilecek olan yılbaşı biletleri, Millipiyangoonline.com internet sitesinde çeyrek, yarım ve tam seçenekleri ile yer alacak. Peki, 2021 yılbaşı bilet fiyatları ne kadar olacak? İşte, tam 563 milyon 400 bin TL'lik ikramiyenin dağıtılacağı çekiliş hakkında detaylı bilgiler
YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
2021 Yılbaşı bilet fiyatları için Milli Piyango'dan açıklama geldi. Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu. Buna göre tam bilet 100 TL, yarım bilet 50 TL, çeyrek bilet ise 25 TL üzerinden satışa sunulacak.
Dağıtılacak ikramiye tutarı ise şu şekilde olacak;
İkramiye Adedi
İkramiye miktarı (TL)
İkramiye tutarı (TL)
1
100.000.000
100.000.000
2
10.000.000
20.000.000
10
1.000.000
10.000.000
30
120.000
3.600.000
100
10.000
1.000.000
200
5.000
1.000.000
500
1.000
500.000
10.000
500
5.000.000
40.000
400
16.000.000
200.000
300
60.000.000
700.000
200
140.000.000
2.000.000
100
200.000.000
63 Tes. İkr.
100.000
6.300.000
2.950.906
563.400.000
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Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.