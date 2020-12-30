Milli Piyango 2021 çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş biletleri saat kaça kadar satın alınabiliyor? İşte detaylar
Milli Piyango 2021 heyecanı sayılı saatler kaldı.. Milli Piyango biletleri neredeyse tükenirken bilet alanlar çekiliş saatini merak ediyor. Ayrıca biletin son günlerde almak isteyenlerde saat kaça kadar Milli Piyango bileti satın alınabileceğini merak ediyor. Milli Piyango'nun, bu yılki büyük ikramiyesi 100 milyon lira. Yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala, heyecan seviyesi artarak devam ediyor. İşte çekiliş öncesinde merak edilen detaylar
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Milli Piyango 2021 Yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiyenin miktarı bu yıl tam 100 Milyon TL olacak.. Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet satışlarında artık sona geliniyor.
Millipiyangoonline.com üzerinden online bilet almak da mümkün. 31 Aralık saat 14:00'a kadar bilet alma işlemi devam edecek. Peki, 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ne kadar? İşte çekiliş öncesinde merak edilen tüm soruların cevapları
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Bu yıl, Çeyrek bilet 25, yarım bilet 50, tam biletin ise 100 liradan satıldığı bayilerden bilet alan vatandaşlar, büyük ikramiye için hayaller kurmaya başladı. Büyük ikramiye çıkması halinde kimileri eğitim yuvalarına bağış yapmayı, kimileri fabrika kurmayı, kimileri de akrabalarına veya yardıma muhtaç kişilere bağışlamayı hayal ediyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle evden çıkmayı tercih etmeyen vatandaşlarımız da internetten bilet alma imkanına sahip.
Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra www.milipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere bilete ikramiye çıkıp çıkmadığı millipiyangoonline.com'dan öğrenilebiecek.
Milli Piyango biletleri, gezici ve sabit bayilerden ve en yakın marketlerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alınabiliyor.
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve Şans Merkezi adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.milipiyangoonline.comsitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.
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İkramiye: Milli Piyango 2021 Yılbaşı Çekilişinde büyük ikramiye tam 100 Milyon TL!
Bilet Fiyatları: 2021 Yılbaşı bilet fiyatları ise tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler 25 TL olarak belirlendi.
Toplam ikramiye tutarı: Toplam ikramiye tutarı 563.400.000 TL
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MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, CANLI YAYINLANACAK MI?
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tüm çekilişler canlı yayın ile Milli Piyango TV Youtube kanalından ve internet sitesinden ekranlara gelecek. Ayrıca saat 23:00'da gerçekleşecek büyük ikramiye çekilişi heyecanı Kanal D ve Teve 2 kanallından canlı yayınla ekranlarda olacak.
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GÜN BOYU MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ
millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30’da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişi biletleri kısa süre önce satışa çıktı. Artırılmış güvenlik önemlerine sahip olan Milli Piyango biletleri, sahip oldukları teknolojiyle öne çıkıyor.
Gelişen teknoloji hayatımızın her alanını etkilemeyi sürdürüyor. Teknolojinin olanaklarıyla artık bir kağıdı bile akıllı hale getirmek mümkün. Sisal Şans da Milli Piyango biletlerinde kullandığı teknolojiyle yeni dönemde tüm biletleri “akıllandırdı”.
Barkodlu aktivasyon sistemi sayesinde biletler artık üretiminden teslim sürecine dek takip edilebiliyor. Bilet paketlerinin üzerindeki aktivasyon kodları bayiler tarafından okutularak aktif hale getirilmediği sürece biletler geçerli hale gelmiyor. Aktivasyon işlemini sabit bayiler el terminalleri ile gezici bayiler ise telefonlarına yükledikleri bir uygulama vasıtasıyla yapabiliyor.
Bir bilete ödül çıkması durumunda ise ödeme yapılmadan önce biletin üzerindeki iki boyutlu kod bayi tarafından okutuluyor.
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MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Milli Piyango yılbaşı bileti, Milli Piyango resmi internet sitesi olan Millipiyangoonline.com üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bileti sorgulama işlemi hem mobil hem de masaüstü cihazlardan gerçekleşebilecek.