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Haber Giriş: 31 Aralık 2021 - 21:05 | 

Milli Piyango 12 milyon TL kazandıran numaralar açıklandı! 2022 Milli Piyango 12 milyon TL kazandıran numaralar

Milli Piyango 12 milyon TL kazandıran numaralar yapılan çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi 31 Aralık akşamı yapılıyor. Yılbaşı bileti alanlar heyecanla Milli Piyango sonuçları canlı yayınını takip ediyorlar. Çekilişler 17:00’da başladı. Büyük ikramiye çekilişi 23:00’da yapılacak. İşte Milli Piyango 12 milyon TL kazandıran numaralar

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Milli Piyango 2022 Yılbaşı çekilişi bugün yapılıyor. Milli Piyango bileti alan vatandaşlar heyecanla canlı yayını takip ediyor, biletlerini sorguluyorlar. Milli Piyango çekilişinde 12 milyon kazanan numaralar belli oldu. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekilişin ardından vatandaşlar kazandıran numaralarını öğrendiler. Bu yıl Milli Piyango 2022 Yılbaşı çekilişinde 12 milyon çıkan numaralar 2683183 ve 4552864 oldu.
212 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

12 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

2683183

4552864
31.2 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR

1.2 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR

2235206

2364344

2879455

3055229

4077312

4907435

7141746

7333210

7728011

7728896
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