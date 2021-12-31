Milli Piyango 12 milyon TL kazandıran numaralar açıklandı! 2022 Milli Piyango 12 milyon TL kazandıran numaralar
Milli Piyango 12 milyon TL kazandıran numaralar yapılan çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi 31 Aralık akşamı yapılıyor. Yılbaşı bileti alanlar heyecanla Milli Piyango sonuçları canlı yayınını takip ediyorlar. Çekilişler 17:00’da başladı. Büyük ikramiye çekilişi 23:00’da yapılacak. İşte Milli Piyango 12 milyon TL kazandıran numaralar
Milli Piyango 2022 Yılbaşı çekilişi bugün yapılıyor. Milli Piyango bileti alan vatandaşlar heyecanla canlı yayını takip ediyor, biletlerini sorguluyorlar. Milli Piyango çekilişinde 12 milyon kazanan numaralar belli oldu. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekilişin ardından vatandaşlar kazandıran numaralarını öğrendiler. Bu yıl Milli Piyango 2022 Yılbaşı çekilişinde 12 milyon çıkan numaralar 2683183 ve 4552864 oldu.