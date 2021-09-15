Milli Eğitim Şurası toplantısı ne zaman? İşte 20. Milli Eğitim Şurası'nda görüşülecek konular
Milli Eğitim Şurası 7 yıl sonra toplanacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığındaki toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve üyeleri ile Milli Eğitim Bakan Yardımcıları ve Bakanlık merkez teşkilatı birim amirleri 'tabii üyeler' olarak katılım sağlayacak. 20. Milli Eğitim Şurası'nın ana gündemi Eğitimde Fırsat Eşitliği' olacak. Peki, Milli Eğitim Şurası toplantısı ne zaman? İşte, 20. Milli Eğitim Şurası toplantısında görüşülecek konular ve toplantının tarihi.
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Milli Eğitim Şurası'nın tarihi belli oldu. En son 2-6 Aralık 2014 tarihinde yapılan Milli Eğitim Şurası yeniden bir araya gelecek. Şurada üç ana konuda özel ihtisas komisyonu kurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık." dedi.
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MİLLİ EĞİTİM ŞURASI NE ZAMAN TOPLANIYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre 20. Milli Eğitim Şurası, 1-3 Aralık 2021 tarihlerinde toplanacak. Milli Eğitim Şurası kapsamında hazırlanacak özel ihtisas komisyonu raporları, Şura üyelerine önceden gönderilecek.
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MİLLİ EĞİTİM ŞURASINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve üyeleri ile Milli Eğitim Bakan Yardımcıları ve Bakanlık merkez teşkilatı birim amirlerinin 'tabii üyeler' olarak katılacağı şuraya bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurt içi ve yurt dışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları, öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında şura konularıyla ilgili çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar davet edilecek.
Bakan Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzun bir aradan sonra Milli Eğitim Şurası’nı yeniden toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "20'nci Milli Eğitim Şurası’nın başlığı 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' olacak. Şurada üç ana konuda özel ihtisas komisyonu kurulacak. Bu konular, 'Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği', 'Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi' ve 'Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi' olacak" dedi.
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Şura kapsamında oluşturulacak özel ihtisas komisyonları dışında okul öncesi eğitimden üniversite giriş sistemine kadar muhtelif konulara ilişkin çalışma gruplarının da oluşturulacağını aktaran Bakan Özer, "Şuranın temsiliyetini artırmak için tüm illerden katılımcılar seçilecek ve 26 farklı yerde bölgesel toplantılar düzenlenip hazırlık raporları düzenlenecek. Şura kapsamında hazırlanacak özel ihtisas komisyonu raporları, Şura üyelerine önceden gönderilecek. Bildiğiniz gibi Şura kararları, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınıyor ve kararlar, Bakan oluru ile Tebliğler Dergisi’nde yayımlanıyor. 20'nci Millî Eğitim Şurası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleşecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.