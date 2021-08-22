Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı ile aşçı, yardımcı destek personeli istihdam edecek! İşte, detaylar

MEB aşçı alımı ve yardımcı destek personeli istihdamı duyurusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verildi.