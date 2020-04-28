Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ne zaman açıklama yapacak? Okullar 4 Mayıs'ta açılacak mı?
Uzun bir süredir kapalı olan okullar ile ilgili güncel açıklama, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından verilecek. Okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt verecek olacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, güncel durumu değerlendirerek son kararı açıklayacak. Peki, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamalara göre okullar ne zaman açılacak? İşte, Bakan Selçuk’un yapacağı açıklamalar hakkında Ziya Selçuk ne zaman açıklama yapacak sorusunun cevabı ve bazı detaylar
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Okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt olarak bazı açıklamalarda bulunacak olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, buna göre 30 Nisan’a kadar kapalı kalması kararlaştırılan okullar hakkında son kararını vermiş olacak. Peki, iddialara göre okullar 4 Mayıs Pazartesi günü açılacak mı? İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamaları ile netlik kazandıracağı o toplantı hakkında bazı bilgiler
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapacağı görüşmenin ardından nihai karara varacak. Böylece normal şartlarda 30 Nisan’a kadar kapalı tutulmasına karar verilen okullar için yeni açıklama yapılmış olacak.
Toplantının tarihi belirsizliğini korurken, toplantı kararının yarına kadar açıklanması bekleniyor.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlamıştı. Yeni alınan kararla bu süreç 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını dile getirdi. Okulların açılması halinde eğitim öğretime mayıs ayından itibaren başlanabileceğini belirten Bakan Selçuk, telafi eğitimleri için de hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Bakan Selçuk, çocukların dinlenmelerini de önemsediklerini belirterek, "Okullar ne zaman açılırsa açılsın, Temmuz ve ağustos aylarında eğitim planlamıyoruz. Telafi eğitimleri için mayıs-haziran veya eylül ekim ayları daha fazla öne çıkıyor” demişti.
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Bakan Selçuk: LGS ile ilgili tedbir paketimiz hazır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran’da gerçekleşecek sınavın yüz yüze yapılabilmesiyle ilgili tedbir paketinin hazır olduğunu söyledi.
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Bakan Selçuk, sınavın sosyal mesafe kuralına göre yapılabileceğini belirterek şöyle konuştu:"Bizim burada yapmak istediğimiz şey çocukların motivasyonunu kırmadan, bölmeden, mümkünse zamanında mümkün olmazsa en kısa zamanda bu sınavı yapmak. Bunun için de Türkiye'deki istatistiklere bakıyoruz. Daha dün Bilim Kurulu'nda bu meseleyle ilgili bir istişare oldu. Bizim de içinde bulunduğumuz bir değerlendirme yapıldı. Tüm bunları önümüzdeki haftalar içerisinde değerlendirip, biz de her şekilde online olmamak şartıyla, çocuklarımızın sağlığını koruyacak şekilde sınavı rahatlıkla yapabiliriz. Asla bir çocuğumuzu bile riske atmak istemeyiz. Düzenlemelerle ilgili de acaba ülkemizde kaç sınıf, kaç sıra var? Şu aralıklarla oturduğunda öğrencilerimizin ne kadarını hangi binada ya da ortamda sınava alabiliriz? Bunlarla ilgili çalışmalarımızı da yaptık. Bu yüzden ne şekilde olacaksa bunun değerlendirmesi yapılır. Farklı uygulamalara açığız. Çocuklarımızın yüz yüze sınav olabilmesiyle ilgili tedbir paketimiz hazır."