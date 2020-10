Milli Ağaçlandırma Günü ne zaman? Herkese ücretsiz fidan verilecek

"Geçen yıl proje kapsamında 193 bin dekar alan ağaçlandırıldı" Karacabey, geçen yıl 11'inci ayın 11'inci günü saat 11.11'de 81 ilde eşzamanlı başlatılan ve 3 saat süren ağaçlandırma projesi kapsamında toplam 13 milyon 791 bin 435 fidanın toprakla buluşturulduğunu hatırlatarak, bu fidanların dikildiği alanın 193 bin 256 dekar olduğu bilgisini verdi.



Söz konusu fidanların ladin, sedir, karaçam, sarıçam, fıstıkçamı, huş, ceviz, badem, dut, ahlat, kuşburnu, lavanta, dişbudak gibi ibreli ve yapraklı türler olduğunu belirten Karacabey, meyveli ağaçların dikim lokasyonunun yabani hayvanların yararlanmasına olanak tanıyacak şekilde belirlendiğini dile getirdi.



Karacabey, dikilecek fidan türleri belirlenmeden önce ağaçlandırma yapılacak sahalarda ön etüt ve projelendirme çalışmaları yürütüldüğüne dikkati çekerek, "Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen fidanların yıllık karbon stoklarına etkisi 7 bin 239 ton karbon olup, karbondioksit eşdeğeri 319 bin 401 tondur. Bunun anlamı, atmosferden yıllık olarak 319 bin 401 ton karbon eşdeğeri karbondioksiti tutarak sera gazı envanterinde emisyonları azaltmaktır." dedi.



Ağaçlandırma projesi sürecinde, kampanyaya her kesimden ulaşan maddi katkılarla sahalara fiilen fidan dikimi için gelen 1,2 milyondan fazla kişinin desteğinin, başlangıçta hedeflenenin çok ötesine ulaşıldığının göstergesi olduğunu vurgulayan Karacabey, şunları kaydetti:



"Geleceğe Nefes projesinin ilk olarak uygulamaya konulduğu 11 Kasım 2019'da Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 11 Kasım'lar 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi. Proje kapsamında bu yıl da Kovid-19 salgınına karşı mücadele çalışmalarının faaliyetlerimize imkan tanıdığı ölçüde ülke genelinde fidan dikimi etkinlikleri düzenlenecek.



11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde her bir vatandaşımız, belirlenen yerlerde dikmek amacıyla ve ailesinin her ferdi için azami birer adet olmak kaydıyla, ülkemizin dört bir yanına dağılmış Bakanlığımıza bağlı orman fidanlıklarından bedelsiz fidan temin edebilecek."