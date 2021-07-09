Millete Sesleniş ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş ne zaman yapacak? Gözler Cumhurbaşkanı açıklamasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş ile önemli açıklamalar da bulunacak. Halkın büyük bir kesiminin merak ettiği bayram tatili konusunu ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasını işaret etti. Son günlerde bayram tatilinin 9 ila 11 gün arasında anılmasına açıklık getireceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konunun detaylarını Millete Sesleniş açıklaması ile açıklayacağını duyurdu. Peki, Cumhurbaşkanı Ulusa Sesleniş ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması ile gündemde yer alıyor. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pek çok kişinin yakından takip ettiği 'Kurban Bayramı kaç gün olacak' sorusuna da yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuyla ilgili Millete Sesleniş açıklamasını işaret etti. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oı açıklaması;
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MİLLETE SESLENİŞ NE ZAMAN?
"Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım."
Bugün Diyarbakır programı devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasını Pazartesi günü yapması öngörülüyor.
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11 GÜN TATİL NASIL OLUR?
16 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi halinde, yarım gün olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de resmi tatil ilan edilmesi gerekecek. Bu sayede 11 günlük resmi tatilin uygulanması mümkün olabilecek. Ancak özel sektörde hafta sonu çalışma durumu da göz önüne alındığında bu tarihlerin de resmi tatil olarak belirlenmesi, topyekun 11 günlük resmi tatili uygulanabilir kılabilecek.
Diğer taraftan kamu görevliler için süreç şu şekilde işleyebilecek;
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Kamu görevlileri için 11 günlük izin, 16 ve 19 Temmuz tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle gerçekleşebilecek. Ancak bu iki tarihin idari izin olarak belirlenmesi de kamu çalışanlarının 11 günlük iznine imkan tanıyabilecek.