Biz sadece arkadaşız

Bu fotoğrafların basına yansımasından sonra Cyrus ile gerçek adı Dominic Richard Harrison olan Yungblud arasında romantik bir ilişki doğduğu iddiaları ortaya atıldı. Fakat iki genç şarkıcının çok iyi arkadaş olduğu, farklı bir ilişki yaşamadıkları belirtildi.