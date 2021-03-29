Biz sadece arkadaşız

Hayatının aşkıyla gerçekleştirdiği evliliği kısa sürede sona eren genç yıldızın önceki gün bir meslektaşı ile sergilediği samimi hareketler kafalarda soru işaretleri yarattı.
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Arkadaş grubuyla birlikte gittikleri barda ileri düzeyde bir samimiyet sergileyen iki genç yıldızın "sadece arkadaş" olduklarını ileri sürdü.
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Uzun süre nişanlı kaldıktan sonra aniden evlendiği Liam Hemsworth'ten yine hızla boşanan Miley Cyrus, önceki gün bir grup arkadaşıyla gittiği barda Yungblud ile samimi şekilde görüntülendi. Bu durum, Cyrus ile Yungblud'ın birbirlerine sarılmaları, Yungblud'ın Miley Cyrus'ın saçlarını okşaması objektiflere takıldı.
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Bu fotoğrafların basına yansımasından sonra Cyrus ile gerçek adı Dominic Richard Harrison olan Yungblud arasında romantik bir ilişki doğduğu iddiaları ortaya atıldı. Fakat iki genç şarkıcının çok iyi arkadaş olduğu, farklı bir ilişki yaşamadıkları belirtildi.
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Miley Cyrus, Liam Hemsworth'ten ayrıldıktan sonra Kaitlynn Carter ve Cody Simpson ile birlikte olmuştu. Yungblud ise bir süre önce Halsey ile yaşadığı ilişkiyle konuşulmuştu.