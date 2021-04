Mikrobiyota testi nedir? Mikrobiyata ne demek?

Son yıllarda gerek besinler, gerek gıda takviyesi olarak rağbet gören probiyotik ve prebiyotikler nedir? Hangi besinlerde bulunur?



Probiyotikler, sağlığımıza katkı veren canlı mikroorganizmalardır. Çoğunluğu bakteri olmakla birlikte, bazı mayaların da probiyotik özellikleri bulunur. Prebiyotikler, bağırsağınızdaki dost bakterileri besleyen diyet lifi türleridir. Başka bir deyişle, prebiyotikler, canlı olmayan ve bağırsak mikrobiyotasını düzenleyerek, sağlığı olumlu yönde etkileyen besin bileşenleridir. Bir besine probiyotik diyebilmemiz için 1 gramında 1 milyar canlı probiyotik içermesi gerekir. Bu nedenle iyi bakteri ve probiyotik bakteri kavramlarını ayırmamız gerekir. Mikoorganizmaları iyiler ve kötüler olarak ayırabiliriz, ancak her iyi mikroorganizma probiyotik değildir. Probiyotik olabilmek için bazı özellikler taşımak gerekir. Birçok mikroorganizma mide asitleri ve safra tarafından parçalandığından, bağırsaklara ulaşamaz. Oysa, probiyotikler mide asitlerine ve safraya dirençlidir, bağırsağa ulaşır ve oraya yerleşerek iyi işler yapabilir. Birçok kişi fermente besinleri (Turşu gibi) probiyotik olarak değerlendiriyor. Ancak biz onların bağırsağa ulaşıp ulaşamadığını bilmiyoruz. Bu fermente besinler bir işe yaramıyor anlamına gelmesin. Çünkü, fermente besinler probiyotik içermese bile, fermentasyon sırasında oluşan yararlı maddeler açısından zengindirler. Genel olarak kefir, fonksiyonel yoğurtlar ve bazı özel turşular (Kimchi gibi) probiyotik bakteri içerirler. Prebiyotikler ise günlük beslenmemizde yer alan sebzeler (Soğan, pırasa, enginar, yer elması gibi) ve meyveler (Muz, elma, çilek, böğürtlen gibi) prebiyotikler açısından zengindirler.



Takviye olarak aldığımız probiyotikler mi, besinlerden doğal olarak aldıklarımız mı daha kıymetlidir?



Beslenme planında yer alan fermente besinler probiyotik içermeseler de, yararlı bakteri, maya ve onların ürettiği yararlı maddeleri içerirler. Ancak, her probiyotik, her işe yaramaz. Bu nedenle, son yıllarda ticari probiyotikler gündeme geldi. Bunun sebebi kimliği belli olan probiyotiklerin hangi sağlık sonuçlarını desteklediğinin bilinmesidir. Örneğin, kabızlık için kullanılan bir probiyotik bakteri, antibiyotik nedeniyle oluşan sindirim sorunlarında işe yaramaz. Bu nedenle hem beslenme planımızda fermente besinler ve prebiyotik besinler yer almalı, hem de gerek duyulursa dışarıdan takviye olarak alınmalıdır.



Probiyotik satın alırken nelere dikkat etmemiz gerekir?



Birinci kural her probiyotik her işe yaramaz. Bu nedenle, soruna uygun probiyotik seçilmelidir. Bu seçimi yaparken de, insanlar üzerinde klinik çalışmalar ile kanıtlanmış probiyotikler kullanılmalıdır. Diğer yandan, aldığımız probiyotiğin depolama ve üretim koşullarında canlılığını sürdürüyor olması gerekir ki, bunu sağlamak için güvenilir firmaların ürünlerini kullanmak yerinde olur. O halde kafamıza göre probiyotik kullanmak yerine, sağlık profesyonellerinden tavsiye almak en doğru olanıdır.



Sadece yeterli probiyotik takviyesi almak, mikrobiyotayı düzenlemek için yeterli mi?



Kesinlikle hayır. Probiyotik takviyesi içinde yer alan probiyotik bakterinin bağırsağa ulaştıktan sonra, orada kendine bir yer edinmesi, çoğalması ve iyi işler yapması gerekir. Bunun içinde yeterli ve dengeli beslenme ile probiyotiklere destek olmamız şart. Yani "Ben her istediğimi yiyeyim, akşam bir probiyotik alırım, her şey yoluna girer" şeklinde bir durum söz konusu değildir. Sağlıklı beslenme planı, probiyotiklerin bizim için iyi işler yapması için olmazsa olmaz bir zorunluluktur.