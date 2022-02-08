Mihriban Hurmacı kimdir, kaç yaşında, nereli? Mihriban Hurmacı eşi Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğü anı anlatttı!

Özer Hurmacı'nın başka kadınlarla yazışmalarını yakaladığı için dayak yediğini söyleyen Mihriban Hurmacı, futbolcunun kendisini karanlık bir odaya alıp yumrukladığını anlattı. Göz altına alınan futbolcu, bir gece göz altında kaldıktan sonra gözetme altında serbest bırakıldı. Birbirlerine uzaklaştırma kararı aldıran çift, boşanma davasını bekliyor. Daha önce de ayrılığın eşiğine gelen Mihriban Hurmacı, "Daha önce de sözlü ve psikolojik şiddet uyguladığını ve sonrasında pahalı hediyelerle, ailemle iletişim kurarak ikna etti" dedi.