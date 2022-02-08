Mihriban Hurmacı kimdir, kaç yaşında, nereli? Mihriban Hurmacı eşi Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğü anı anlatttı!

Eşi Özer Hurmacı'dan şiddet gören Mihriban Hurmacı'nın görüntüleri büyük ses getirmişti. Yüzü kan içerisinde olan Mihriban Hurmacı, bu görüntüleri 2. Sayfa programına yollamıştı.
Özer Hurmacı'nın başka kadınlarla yazışmalarını yakaladığı için dayak yediğini söyleyen Mihriban Hurmacı, futbolcunun kendisini karanlık bir odaya alıp yumrukladığını anlattı. Göz altına alınan futbolcu, bir gece göz altında kaldıktan sonra gözetme altında serbest bırakıldı. Birbirlerine uzaklaştırma kararı aldıran çift, boşanma davasını bekliyor. Daha önce de ayrılığın eşiğine gelen Mihriban Hurmacı, "Daha önce de sözlü ve psikolojik şiddet uyguladığını ve sonrasında pahalı hediyelerle, ailemle iletişim kurarak ikna etti" dedi.
Mihriban Hurmacı ve Özer Hurmacı 2015 yılında Trabzon'da evlenmişti. Almanya'da uzun yıllar yaşayan çiftin bu evlilikten 2 kız v 1 erkek olmak üzere 3 çocuğu var. Özer Hurmacı, 2015'te evlendiği eşi Mihriban Hurmacı'nın sürekli astroloji ile ilgilendiğini ve çocuklarını da ihmal ettiğini öne sürerek, boşanma davası açmıştı. Boşanmak vazgeçen çift, yeniden şiddet ve ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Mihriban Hurmacı, geçen ay boşanmaktan vazgeçtiği futbolcu futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini söyledi.