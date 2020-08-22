Mihran Ela 2 yaşında! Pınar Altuğ, İbrahim Büyükak, Şevval El Roman,Yavuz Bingöl,Onur Tuna... Ünlüler dünyasından son haberler

Aykut aşk sarhoşu Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği “Aykut Enişte 2”nin İstanbul’daki çekimleri devam ediyor. İlk filmde sevgili rolü oynayan Aykut (Cem Gelinoğlu) ve Gülşah (Melis Babadağ), bu yeni macerada gerçekten evlenmek için hazırlık yapıyor. Atabeyoğlu Ailesi’ne damat olacağı için mutluluktan havalara uçan Aykut, bu kez Gülşah’ı elinden kaçırmamaya kararlı. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay’ın oturduğu “Aykut Enişte 2”, yakında seyirciyle buluşacak.