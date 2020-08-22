Mihran Ela 2 yaşında! Pınar Altuğ, İbrahim Büyükak, Şevval El Roman,Yavuz Bingöl,Onur Tuna... Ünlüler dünyasından son haberler
Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
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Sürpriz kutlama
Caner Erkin ile Şükran Ovalı çifti önceki gün kızları Mihran Ela’nın doğum gününü Çeşme Alaçatı Roop’ta kutladı.
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2 yaşına giren Mihran için özel hazırlanan partiye Sarp Apak, eşi Bengisu Uzunöz, Ezgi Mola ve yakın dostları katıldı. Ünlü oyuncu, partiden fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaştı ve “İyi ki doğdun benim can parçam” dedi.(Deniz BOY)
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Dost ziyareti
Oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte Marmaris’te tatil yapıyor. Çift, önceki gün Bozburun’da misafir oldukları teknede görüntülendi. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan dostlarıyla sohbet ederken kızları Su ise bütün gün arkadaşlarıyla denizin tadını çıkardı. Ardından çift, akşam saatlerinde kendi teknelerine geçerek günü tamamladı. (Fotoğraf: Habertürk)
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37 oldu
İbrahim Büyükak, 37’nci yaşını Alaçatı Roop’ta kutladı. Senaristlik ve oyunculuk yapan Büyükak’a klaket ve film şeridi şeklinde bir pasta hazırlandı.
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Doğum günü pastasının mumlarını eşi Nurdan Büyükak’la üfleyen İbrahim Büyükak’ı dostları Oğuzhan Koç, Acun Ilıcalı, Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı, Zeynep Bastık, Şükran Ovalı, Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin de yalnız bırakmadı. ◊ Deniz BOY
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İradenin zaferi
Hepsi grubu dağıldıktan sonra kendisini spora veren Yasemin Yürük, Muğla-Akyaka’da tatil yapıyor.
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Kişisel spor antrenörlüğü yapan Yürük önceki gün teknede çekilen bu karesini sosyal medya hesabına “İradenin olduğu yerde bir yolu vardır” notuyla yükledi.
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Duşun altında
Rafet El Roman’ın küçük kızı Şevval El Roman, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Genç kız önceki gün plajda duş alırken çekilen bir karesini Instagram hesabına yükledi.
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Tekne turu
Mayıs ayında evlenen Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz, Antalya’nın Kaş ilçesinde tatil yapıyor. Ünlü çift önceki gün çıktıkları tekne turunda çektikleri kareleri Instagram hesaplarından takipçileriyle de paylaştı.
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‘Çok Güzel’ tatil
Çok Güzel Hareketler 2’nin oyuncuları Cihan Talay, Cem İşçiler ve Hamza Yazıcı önceki gün Bodrum’daki Azka Otel’in plajında görüntülendi. Sezonun yorgunluğunu denize girerek atan arkadaşlar yaklaşık bir saat suda kaldı.
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Yüzme bilmeyen Hamza Yazıcı’ya rol arkadaşları Cem İşçiler ve Cihan Talay yüzme dersi verirken renkli görüntüler oluştu. (Ali KESER)
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Dergi pozu
Simge Sağın, Elele dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Ünlü şarkıcı, dergideki röportajı için çektirdiği bu fotoğrafı Instagram sayfasında da takipçi-leriyle paylaştı.
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Aslan dede
Yavuz Bingöl önceki gün 4.5 aylık torunu Aslan’la bir araya geldi. Türkü Bingöl, babası ve oğlunun videosunu Instagram sayfasında “Aslan dede” notuyla paylaştı.
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Tavanda yürüdü
Mustafa Ceceli, yeni şarkısı “Rüyalara Sor”un klibi için kamera karşısına geçti. ◊ Yönetmenliğini Hasan Kuyucu’nun üstlendiği klibin bazı sahneleri ters dekorda çekildi. Tavanda yürüyen Ceceli’nin bu halleri Örümcek Adam’a benzetildi. Şarkıcı, çekimlerin ardından “Hem düzenlemesi, hem tarzı hem de klibiyle ters köşe bir iş yaptık” dedi.
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Aykut aşk sarhoşu
Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği “Aykut Enişte 2”nin İstanbul’daki çekimleri devam ediyor. İlk filmde sevgili rolü oynayan Aykut (Cem Gelinoğlu) ve Gülşah (Melis Babadağ), bu yeni macerada gerçekten evlenmek için hazırlık yapıyor. Atabeyoğlu Ailesi’ne damat olacağı için mutluluktan havalara uçan Aykut, bu kez Gülşah’ı elinden kaçırmamaya kararlı. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay’ın oturduğu “Aykut Enişte 2”, yakında seyirciyle buluşacak.
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Eski dostlar buluştu
Caresse Bodrum’un klasikleşen Kenan Doğulu konserini izlemeye gelen Derin Mermerci, yakın dostu Volkan Büyükhanlı, Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu ile bir araya geldi. Uzun zaman sonrasında ilk kez Caresse Bodrum’da buluşan eski dostlar hasret giderdi.
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Müzik hep vardı
Onur Tuna önceki gün doktor kontrolü için geldiği Nişantaşı’nda objektife takıldı. Oyuncu, “Rutin kontrollerim vardı, KBB’ye gittim, arada kendimi kontrol ettiriyorum” dedi.
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Albüm çıkardığı haberlerinin hatırlatılması üzerine açıklama yapan oyuncu, “Müzik 15 yaşından beri var hayatımda, bu üçüncü albüm. Bir atölyem var, orada arkadaşlarla beraber müzik yapıyoruz. Maddi kaygım yok, o yüzden profesyonel olduğumu düşünmüyorum. Hiçbir yere bağlı değilim, sponsoru, her şeyi benim. Kimseden sahne teklifi beklemiyorum” diye konuştu. (Cenker TEZEL)