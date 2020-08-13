Migren nedir, belirtileri neler? İşte migren ağrısını nedenleri

Migren Belirtileri neler? Normalde baş ağrısı doğası gereği unilateral (başın tek bir tarafını etkiler) ve atımlıdır ve 2 ila 72 saat sürer. İlişkili belirtiler arasında bulantı, kusma, fotofobi (ışığa karşı artmış hassasiyet), fonofobi (sese karşı artmış hassasiyet) bulunabilir ve ağrı genellikle fiziksel aktivite ile şiddetlenir. Migren baş ağrısı çeken kişilerin neredeyse üçte biri, yakın bir zamanda baş ağrısının meydana geleceğinin sinyalini veren geçici duyusal, motor bozukluk, görme ya da konuşma kabiliyeti bozukluğu olan bir aura hisseder.



Migrenin 7 önemli belirtisi



1. Ağrının orta derecede ve sürekli oluşu

2. Başta zonklama türü ağrı

3. Bulantı ve kusma

4. Işıktan ve sesten rahatsız olmak

5. Hareket edince artan ağrı

6. Gözde ışık çakması, yarım görme

7. Vücutta bazı bölgelerin uyuşması