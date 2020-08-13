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Hürriyet
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Sağlık
Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 15:00,

Migren nedir, belirtileri neler? İşte migren ağrısını nedenleri

Migren, hayat kalitesini ciddi ortan etkileyen ve doktora en fazla başvurulan rahatsızlıklardan biridir. Çoğunlukla otonom sinir sisteminde görülen migren, birkaç belirtiyle kendini gösterir. Kronik baş ağrısı olan hastaların neredeyse tamamı kendilerinde sinüzit veya migren olduğunu düşünür. Peki, migren nedir, belirtileri neler? İşte migren ağrısını nedenleri...

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Zaman zaman ataklar yapan, başın genellikle bir tarafında zonklayıcı bir ağrıyla birlikte bulantı, kusma, karın ağrısı, görme bozuklukları, baş dönmesi bulunabilen bir ağrıdır.Uyku düzeni bozukluğu, aç kalmak, bazı gıdaları tüketmek, hava değişimleri ve adet dönemleri migrenin bilinen tetikleyicilerinden bazıları. Peki migren belirtileri neler, migreni tetikleyen diğer nedenler neler?

2Migren Belirtileri neler
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Migren Belirtileri neler?

Normalde baş ağrısı doğası gereği unilateral (başın tek bir tarafını etkiler) ve atımlıdır ve 2 ila 72 saat sürer. İlişkili belirtiler arasında bulantı, kusma, fotofobi (ışığa karşı artmış hassasiyet), fonofobi (sese karşı artmış hassasiyet) bulunabilir ve ağrı genellikle fiziksel aktivite ile şiddetlenir. Migren baş ağrısı çeken kişilerin neredeyse üçte biri, yakın bir zamanda baş ağrısının meydana geleceğinin sinyalini veren geçici duyusal, motor bozukluk, görme ya da konuşma kabiliyeti bozukluğu olan bir aura hisseder.

Migrenin 7 önemli belirtisi

1. Ağrının orta derecede ve sürekli oluşu
2. Başta zonklama türü ağrı
3. Bulantı ve kusma
4. Işıktan ve sesten rahatsız olmak
5. Hareket edince artan ağrı
6. Gözde ışık çakması, yarım görme
7. Vücutta bazı bölgelerin uyuşması

3Migreni Ağrısının Nedenleri
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Migreni Ağrısının Nedenleri

Uyku: Az veya çok fazla uyumak uyaran faktör olabilir. Düzenli zamanlarda uyumak atakları önler.
Stres: diğer çocuklar, aile veya derslerden kaynaklanabilir.
Susuz kalmak.
Mensturasyon (adet görme) veya diğer hastalıklar migreni tetikleyebilir.
Yemek öğünü atlama veya tatlı atıştırmalıklar: düzenli aralıklarla ufak besinler atakları kontrol eder
Fazla miktarda kafein alımı (kola, kahve)
Belirli yiyecekler (peynir, pizza, çikolata, dondurma, et, yoğurt, bazı baharatlar)
Hava değişiklikleri, oda havasızlığı
Seyahat
Egzersiz: düzenli egzersizlere geçmek veya öncesinde yeterli sıvı içmek atakları azaltmaya yardımcı olabilir.
TV-Bilgisayar : sık ara vermek iyi gelebilir.

4Migren atakları nasıl önlenir
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Migren atakları nasıl önlenir?

Çocukların çoğunda migren ilerde kaybolur.

Doktorun verdiği tavsiye ve ilaçlara uymak, gerekli durumlarda kullanmak için çocuğun yanında ilaç bulundurmak tavsiye edilir.

Migreni başlatan faktörlerden uzak kalmak önemlidir: Çikolata, kola gibi besinlerden çocukları uzak tutmak, gürültülü müzik dinlemeyi önlemek, bilgisayarda uzun süre vakit geçirmeyi önlemek de ağrıların sıklığını azaltır.

Düzenli egzersiz stresi azaltarak migren ataklarının gelişini engeller.

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