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Midyat'ta yol çalışmasında bulundu: Üzerinde 4 kişinin ismi yazıyor! 'Dedelerimiz anlatıyordu hep'

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#Midyat#Kazı#Süryanice
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 12:22

Mardin'in Midyat ilçesinde parke taşı döşeme çalışmasında bulunan Süryanice yazıtlı tarihi taş bloklar üzerindeki incelemede, en eski kitabenin 722 yılına ait olduğu belirlendi. Midyat Belediyesi Telkari Müzesi Müdürü ve Turabdin Enstitüsü Koordinatörü Uzman Süryolog Adem Coşkun "Taşların bir bölümü mezar taşları. Vefat eden din adamlarının isimleri geçiyor." dedi.