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Midilli adası nerede, nereye bağlı? Adanın Osmanlı dönemindeki fethi ile ilgili bilgiler...

#Midilli#Midilli Adası#Midilli Adası Fethi

Midilli adasının tarihi ve konusu, Barbaroslar dizisiyle birlikte bir kez daha gündeme geldi. Midilli adasının asıl adı Lesbos olup, bunun merkezi olan Mytilene şehrinden dolayı Türkler adaya Midilli demişlerdir. Peki, Midilli adası nerede, nereye bağlı? Adanın Osmanlı dönemindeki fethi ile ilgili bilgiler...

1/3Midilli adası nerede, nereye bağlı Adanın Osmanlı dönemindeki fethi ile ilgili bilgiler...

Midilli, Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda bulunan, dağlık bir Yunan adasıdır. Yunanistan'ın ana karasından çok Türkiye'nin Ayvalık ile Burhaniye ilçelerine yakın olan ada, Girit ve Eğriboz'dan sonra Yunanistan'ın en büyük üçüncü adasıdır. Başkenti Mytilene'dir.

2/3Midilli adası nerede, nereye bağlı Adanın Osmanlı dönemindeki fethi ile ilgili bilgiler...

Midilli adasının asıl adı Lesbos olup, bunun merkezi olan Mytilene şehrinden dolayı Türkler adaya Midilli demişlerdir. Midilli, ilk defa İzmir ve civarındaki adaların ilk Türk beyi olan Çaka Bey (1081-1096) tarafından fethedilmiştir. Ancak, kısa bir süre sonra, tekrar Bizanslıların eline geçmiştir. Adanın Osmanlı dönemindeki fethi ise, 1462'de Fatih Sultan Mehmed tarafından 27 günlük bir kuşatmadan sonra gerçekleşti.

3/3MİDİLLİ TARİHİ

MİDİLLİ TARİHİ

Tarih öncesi dönemden beri önemli olan ve Karadeniz yolu üzerinde bulunan ada halkı erken bir tarihte Trakya ve Troas'ta sömürgeler kurdu ve adalı tacirler Naukratis'e dek gitti. Birkaç rakip site (Antissa, Eresos, Pyrrha, Methymna ve Midilli) arasında paylaşıldı; Midilli, nüfuzunu Methymna dışında öbürlerine kabul ettirdi. Arkaik dönemde aristokrasinin çeşitli kesimleri arasında şiddetli siyasal çatışmalar meydana geldi. Terpandros, Arion, Alkaios gibi şairlerin ve Theophrastos, Hellanikos gibi filozofların yetiştiği Midilli'de düşün yaşamı canlıydı. Kültür sadece erkeklerin tekelinde değildi (örneğin, rahibe Sappho burada bir genç kızlar okulu kurmuştu). Adanın siyasal tarihi İyonya'nınkiyle içiçedir. Persler'e boyun eğen Midillililer sonra ayaklandılar ve Delos Konfederasyonu'na katıldılar. MÖ 428'de Midilli, Atina egemenliğine karşı ayaklandı. Adada yaşayan herkesi öldürmeyi tasarlayan Atinalılar, sonra Midilli'ye bir klerukhia göndermekle yetindiler.

Daha sonra İskender İmparatorluğu'nun, Mısır'daki Ptolemaios hanedanının, Roma İmparatorluğu'nun sınırları içinde kalan Midilli, Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesi üzerine Bizans'ın payına düştü. İstanbul'u Latinler'in işgalinden sonra bir süre Venediklilerin elinde kaldı. İmparator Yuannes, adayı 1355'te kız kardeşi ile evlenen Cenevizli I. Francesco Gattilusio'ya verdi. Ada 15. yüzyılın ortalarına kadar Gattilusio ailesi tarafından yönetildi.

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