Microsoft Teams nedir, nasıl indirilir? Microsoft Teams kullanımı
Microsoft'un yaygın olarak kullanılan ve işletmelerde çalışanların iletişimini sağladığı Teams uygulaması evden çalışma sürecinde rağbet görmeye başladı. Uygulamaya ilginin artması ardından gün boyu ücretsiz konferans özelliği getirdi. Böylece Teams kullanıcıları, aile ya da arkadaşlarını Teams uygulamasına, video konferansa davet edebilecekler. Peki, Microsoft Teams nedir, nasıl indirilir?
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Microsoft Teams iş yeri sohbeti, toplantılar, notlar ve eklentileri birleştiren bir platformdur. Microsoft tarafından Slack'e rakip olarak tasarlandı ve Kasım 2016'da resmen duyuruldu. Hizmet, Microsoft Office ve Skype dahil olmak üzere şirketin Office 365 abonelik büro verimlilik paketiyle ve Microsoft dışı ürünlerle entegre olabilen özellikler eklentileri ile entegre oldu.
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Microsoft Teams nasıl indirilir?
Microsoft Teams’i masaüstü bilgisayarınızda veya web’de, iOS veya Android cihazınızda, tablette veya dizüstü cihazınızda kullanabilirsiniz. Teams uygulamasını indirmek için https://www.microsoft.com/tr-tr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion adresine erişim sağlayın ve kurulum dosyasını çalıştırınız.Kurulum otomatik olarak yapılacak ve bilgisayarınızın masaüstüne Teams ikonu eklenecektir. Mail ve belirlediğiniz şifre ile Microsoft Teams’e erişim sağlayabilirsiniz.
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Microsoft Teams Özellikleri
Microsoft Teams, Office 365’te ekip sohbetleri, aramalar, toplantılar ve özel iletiler için sohbet tabanlı çalışma alanı sunan bir merkezdir. Microsoft Teams, genişletilebilir ve özelleştirilebilir olmanın yanı sıra, kuruluşunuzun en hassas işbirliklerinin gizli kalmasını sağlamaya yönelik güvenlik gereksinimlerini ve standartları karşılar.
Microsoft Teams kısıtlı el becerileri, görme sorunu veya başka engelleri olan kişiler için, özel olarak veya ekiplerde sohbet etmeyi kolaylaştıran erişilebilirlik özellikleri içerir. Bu, Microsoft Teams ile çalışırken klavye kısa yollarını ve ekran okuyucuyu kullanabileceği anlamına gelir. Bir Ekip içinde çoklu sohbet odaları veya kanalları oluşturulabilir ve sohbetleri takip etmenin, konuşmaların yönlendirildiğinin, üstten alta doğru akmasının sağlanması ve güncellemeleri kullanıcılara bildirmesi için yardımcı olabilir. Kullanıcıların yüz yüze görüşmesine ihtiyaç duymaları durumunda tek bir tıklamayla diğer kanal katılımcılarıyla doğrudan Skype sesli veya görüntülü sohbetlerine atlayabilirler.
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Microsoft Teams Kullanımı
Microsoft Teams Uygulamaları'nın sol gezinme çubuğunda Etkinlik, Sohbet, Takımlar, İletiler ve Dosyalar için sekmeler bulunur. Etkinlik paneli, kuruluşta devam eden her şeyin Yammer benzeri bir özetidir. Slack gibi, isminin doğrudan belirtilmesi durumunda, dikkatini çeken mesajın yanında kullanıcı kırmızı bir bayrak ya da ünlem işareti alır.
Microsoft Teams ile oluşturulan takımlar aynı anda birbirleri ile görüntülü ve sesli görüşmeler yapabilecek aynı zamanda dokümanlar paylaşabilir ve notları merkezi olarak görüntüleyebilirler. Microsoft bu özellik ile organizasyonlara ve kullanıcılara bulut ve mobil ortamlarda daha verimli çalışmalarına olanak sunduğunu ve misyonunu bir kere daha kanıtlamıştır.
Tek bir ortamda takım çalışmasını sağlayacak araçların bir arada toplanmasının yanı sıra farklı platformlardan Zendesk, Asana, Intercom, Hootsuite, Polly, Meekan ve Workato gibi partnerlar ile de entegre çalışabilme yeteneğine sahiptir.