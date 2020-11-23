Microsoft Teams nedir, nasıl indirilir? Microsoft Teams kullanımı

Microsoft Teams Kullanımı Microsoft Teams Uygulamaları'nın sol gezinme çubuğunda Etkinlik, Sohbet, Takımlar, İletiler ve Dosyalar için sekmeler bulunur. Etkinlik paneli, kuruluşta devam eden her şeyin Yammer benzeri bir özetidir. Slack gibi, isminin doğrudan belirtilmesi durumunda, dikkatini çeken mesajın yanında kullanıcı kırmızı bir bayrak ya da ünlem işareti alır.



Microsoft Teams ile oluşturulan takımlar aynı anda birbirleri ile görüntülü ve sesli görüşmeler yapabilecek aynı zamanda dokümanlar paylaşabilir ve notları merkezi olarak görüntüleyebilirler. Microsoft bu özellik ile organizasyonlara ve kullanıcılara bulut ve mobil ortamlarda daha verimli çalışmalarına olanak sunduğunu ve misyonunu bir kere daha kanıtlamıştır.



Tek bir ortamda takım çalışmasını sağlayacak araçların bir arada toplanmasının yanı sıra farklı platformlardan Zendesk, Asana, Intercom, Hootsuite, Polly, Meekan ve Workato gibi partnerlar ile de entegre çalışabilme yeteneğine sahiptir.