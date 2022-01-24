Microsoft azure nedir? Microsoft azure hakkında bilgiler

MİCROSOFT AZURE NEDİR?

Azure, Microsoft’un altyapı ve bulut uygulama geliştirme platformunun adıdır. Günümüzün sorunlarını çözmek ve geleceği şekillendirmek üzere yeni çözümlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. 200’den fazla ürün ve bulut hizmetinden oluşmaktadır.



Tercih ettiğiniz araç ve çerçevelerle birden çok bulutta, şirket içinde ve uçta uygulamalar oluşturabilir, çalıştırabilir ve yönetebilirsiniz.



Geliştirdiğimiz bu uygulamanın verilerini dilersek kendi kurumumuz içinde tutabilir ve bulut üzerinde de çalışmasını sağlayabiliriz.