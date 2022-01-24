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Microsoft azure nedir? Microsoft azure hakkında bilgiler

#Azure#Microsoft Azure#Microsoft

Microsoft azure ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Microsoft azure, BtcTurk tarafından yapılan açıklamanın ardından araştırılıyor. BtcTurk tarafından yapılan açıklamada, ‘Değerli kullanıcılarımız, Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır.’ denildi. Peki, Microsoft azure nedir, ne demek?

1/2Microsoft azure nedir Microsoft azure hakkında bilgiler

Microsoft azure’nin ne olduğu merak ediliyor. Azure, Microsoft’un altyapı ve bulut uygulama geliştirme platformunun adıdır. Microsoft veri merkezlerinden sağlanan Azure, uygulama geliştiriciler ve kurumlara bulutun gücünden sonuna kadar yararlanabilme imkanı sunmaktadır.

2/2MİCROSOFT AZURE NEDİR

MİCROSOFT AZURE NEDİR?

Azure, Microsoft’un altyapı ve bulut uygulama geliştirme platformunun adıdır. Günümüzün sorunlarını çözmek ve geleceği şekillendirmek üzere yeni çözümlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. 200’den fazla ürün ve bulut hizmetinden oluşmaktadır.

Tercih ettiğiniz araç ve çerçevelerle birden çok bulutta, şirket içinde ve uçta uygulamalar oluşturabilir, çalıştırabilir ve yönetebilirsiniz.

Geliştirdiğimiz bu uygulamanın verilerini dilersek kendi kurumumuz içinde tutabilir ve bulut üzerinde de çalışmasını sağlayabiliriz.

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