Michael Collins kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? ABD'li astronot Michael Collins'in hayatı hakkında bilgiler
ABD'li astronot Michael Collins hayatını kaybetti. Apollo 11'in komuta modülünde pilot olarak görev yapmıştı ve bazılarınca "tarihteki en yalnız adam" olarak nitelendirilen Michael Collins, 90 yaşında yaşamını yitirdi. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in aksine, asla ayda yürümeyen Collins geride kaldı ve yukarıda daire çizerken komuta modülüne pilotluk yaptı. Michael Collins'in kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Peki, Michael Collins, kimdir? İşte, ABD'li astronot Michael Collins'in hayatı ile ilgili ayrıntılar.
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Michael Collins'in hayatı vefatının ardından gündeme geldi. Astronot olmadan önce Hava Kuvvetleri'nde deneme uçuşu subayı olan Collins, Apollo 11 mürettebatında yer adı lakin ay yüzeyine inmedi. NASA ile geçirdiği zamanı "hayatımın en parlak bölüm, hayatımın en parlak bölümü ama tek değil" olarak nitelendirdi. Dönemin NASA Halkla İlişkiler Yetkilisi Douglas Ward, gazetecilere verdiği demeçte, Adem'den bu yana böylesi bir yalnızlık görmedi" ifadesini kullandı.
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Michael Collins kimdir?
Michael Collins 31 Ekim 1930'da dünyaya geldi. Amerikalı astronot ve test pilotudur. Ekip arkadaşları Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay yüzeyine ilk mürettebat inişini yaparken Apollo 11 Columbia Komuta Modülü'nü Ay'ın etrafında uçurdu. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nde test pilotu ve tümgeneral olarak görev yaptı.
1930 yılında Roma'da Amerikalı anneden doğmuştur. Astronot olmadan önce Hava Kuvvetleri'nde deneme uçuşu subayıydı. 3800 saatten fazla uçuş yapmıştır. 1963 yılından beri astronot olan Collins, Gemini ile uzayda üç gün süren bir yolculuk yapmış, başka bir roketle buluşma ve kenetlenme manevralarını yönetmiş ve iki defa uzay boşluğunda yürümüştür, Apollo 11 mürettebatında yer almıştır lakin ay yüzeyine inmemiştir.
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1970'te NASA'dan emekli oldu. Çeşitli kamu kuruluşlarında ve özel şirketlerde yöneticilik yaptı. 1985'te kendi şirketini kurdu.
Mike Collins, 1930'da babasının ABD Ordusunda tümgenerallerden biri olduğu İtalya'nın Roma kentinde doğdu. Hizmet ve görev Collins'in tüm hayatının bir parçasıydı. West Point'teki ABD Askeri Akademisi'nden mezun oldu ve daha sonra Hava Kuvvetlerine katıldı ve test pilotu oldu.
NASA, 1963'te onu astronot olarak seçti ve ilk uçuşu Gemini 10 ile yapıldı.
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Michael Collins, Apollo 11'in komuta modülünde pilot olarak görev yapmıştı ve bazılarınca "tarihteki en yalnız adam" olarak nitelendiriliyordu.
Collins, 20 Temmuz 1969'da ekip arkadaşı Neil Armstrong Ay'da insanlık için büyük bir adım atarken, o Columbia adlı komuta modülünde tek başınaydı.
Apollo 11 mürettebatından Neil Armstrong ve Edwin Aldrin'i taşıyan uzay aracı Ay'ın yüzeyine doğru hızla uzaklaşırken, Michael Collins Ay'ın yörüngesinde yalnız başına dönüyor ve aksi durumlara yönelik hazırladığı 117 sayfalık listeye bakıyordu.