Michael Collins kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? ABD'li astronot Michael Collins'in hayatı hakkında bilgiler

1970'te NASA'dan emekli oldu. Çeşitli kamu kuruluşlarında ve özel şirketlerde yöneticilik yaptı. 1985'te kendi şirketini kurdu.



Mike Collins, 1930'da babasının ABD Ordusunda tümgenerallerden biri olduğu İtalya'nın Roma kentinde doğdu. Hizmet ve görev Collins'in tüm hayatının bir parçasıydı. West Point'teki ABD Askeri Akademisi'nden mezun oldu ve daha sonra Hava Kuvvetlerine katıldı ve test pilotu oldu.



NASA, 1963'te onu astronot olarak seçti ve ilk uçuşu Gemini 10 ile yapıldı.