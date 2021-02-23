Gündem Haber Giriş: 23 Şubat 2021 - 17:32 | 23 Şubat 2021 - 17:32

MHRS Kovid aşı randevusu alma ve takip ekranı: Aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu almak isteyenler MHRS ve e-Nabız sistemine yoğun ilgi gösteriyorlar. Öncelikli grupta olan vatandaşlar MHRS, e-Nabız ve alo 182 ile randevularını oluşturabiliyor. Hafta sonları da aşıların devam ettiği hastanelerden randevu alan vatandaşların aşıları, il genelindeki hastanelerde cumartesi ve pazar günleri de yapılabiliyor. Randevusu olan vatandaşlar hafta sonu kısıtlamalarına takılmadan aşılarını olabiliyor.