MHRS ile aşı randevusu nasıl alınır? 40 yaş üstü e Nabız, telefon ve internetten aşı randevusu oluşturma adımları!
MHRS aşı randevusu ekranı, Sağlık Bakanlığı'nın aşı takvimine hız vermesinin ardından vatandaşların yoğunlukla kullandığı internet sitesi haline geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıda 40 yaşa kadar indik" dedi. Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama takvimine her geçen gün yeni ve meslek grupları dahil olurken, aile hekimlikleri de aşı randevuları için devreye girdi. Aşı randevumu nasıl alırım sorusu gündemde yer alırken, BionTech ve Sinovac aşısı için randevular MHRS, e Nabız ve Alo 182 hakkı üzerinden alınabilecek. Peki, MHRS ile aşı randevusu nasıl alınır? İşte, 40 yaş üstü için aşı randevusu oluşturma adımları.
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Aşı randevumu nasıl alırım, sorusu aşı sırası gelenler tarafından yakından takip ediliyor. Ocak ayından beri devam eden süreçle artık pandemiyi ülke gündeminden çıkarmak isteyen Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yaş grubunu 40 yaşa kadar indirdi. Aşı olacak vatandaşlar, aşı randevularını MHRS, e Nabız ve telefon ile alacaklar. Randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat seçilerek randevu oluşturulabilir. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgileri görüntülenebiliyor.
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AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Türkiye'de devam eden aşılama sürecinde aşı randevu işlemleri hız kazandı. aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden yapılacak. Adım adım aşı randevusu alma işleminin detayları şöyle;
MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.
Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.
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Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
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Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasını kullanabiliyor, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek .Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirebiliyor.
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Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilinecek.