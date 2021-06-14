MHRS ile aşı randevusu nasıl alınır? 40 yaş üstü e Nabız, telefon ve internetten aşı randevusu oluşturma adımları!

Aşı randevumu nasıl alırım, sorusu aşı sırası gelenler tarafından yakından takip ediliyor. Ocak ayından beri devam eden süreçle artık pandemiyi ülke gündeminden çıkarmak isteyen Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yaş grubunu 40 yaşa kadar indirdi. Aşı olacak vatandaşlar, aşı randevularını MHRS, e Nabız ve telefon ile alacaklar. Randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat seçilerek randevu oluşturulabilir. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgileri görüntülenebiliyor.