MHRS aşı randevusu alma ekranı: Aşı randevusu nasıl alınır, sıra SMS ve E-Devlet ile nasıl sorgulanır? İşte merak edilen detaylar

E-DEVLET VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR? Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekiyor. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterlidir. Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır. İşte, aşı randevusu alma ekranı hakkında detaylı bilgiler