Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevusu alma ekranı
Aşı randevusu alma ekranı yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs aşı randevusunu almak isteyenler MHRS ve e-Nabız giriş ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını oluyorlar. İlk dozun ardından 28 gün sonra ikinci doz aşıları yapılıyor. İşte aşı randevusunun nasıl alındığı ile ilgili bilgiler
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Aşı randevusunun nasıl alındığı merak ediliyor. Koroanvirüs aşı randevusunu almak isteyenler e-Nabız ve MHRS giriş ekranı üzerinden işlemlerini tamamlayabiliyorlar. mhrs.gov.tr, enabiz.gov.tr siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamalarının yanı sıra Alo 182 hattı üzerinden de aşı randevusu alınabiliyor.
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AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.
Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.