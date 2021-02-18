Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevusu alma ekranı

ALO 182 ÜZERİNDEN DE RANDEVU ALINABİLİYOR Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.



Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.