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GeriGündem MGM'den uyarı: Aralık ayına kar yağışı ile girebiliriz... Kar ne zaman, hangi illere yağacak?
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Haber Giriş: 27 Kasım 2021 - 10:02 | 

MGM'den uyarı: Aralık ayına kar yağışı ile girebiliriz... Kar ne zaman, hangi illere yağacak?

Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı geldi. Yayınlanan rapora göre, Ankara olmak üzere Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamı Aralık ayına kar yağışı ile girecek. Peki, kar ne zaman, hangi illere yağacak? İşte kar yağışıyla ilgili bilgiler...

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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü tahmin haritasına göre aralık ayı sürpriz bir kar yağışı ile başlayabilir. 29 Kasım pazartesi gününden itibaren yeniden düşecek. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle 30 Kasım salı günü başkent Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
2
1 Aralık çarşamba günü ise tüm Türkiye'de yağış görülecek. Yağışlar Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun tamamında kar, yurdun diğer bölümlerinde ise yağmur şeklinde olacak.
3Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji uyarmıştı!

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Erzurum'da kar yağışı başladı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan, Muş, Ağrı, Erzincan, Iğdır, Kars'ta gece boyu yağmur yağdı. Kars'ta sabaha karşı ise kar yağışı etkili oldu, yüksek kesimler beyaza büründü.Gözden Kaç
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