MGM'den uyarı: Aralık ayına kar yağışı ile girebiliriz... Kar ne zaman, hangi illere yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü tahmin haritasına göre aralık ayı sürpriz bir kar yağışı ile başlayabilir. 29 Kasım pazartesi gününden itibaren yeniden düşecek. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle 30 Kasım salı günü başkent Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.