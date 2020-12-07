MGM 8 Aralık hava durumu: Yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyıları yer yer gök gürültülü sağnak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ADANA 10°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı



ANTALYA 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY 8°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı



MERSİN 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.



ANKARA 4°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu



ÇANKIRI 0°C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu



ESKİŞEHİR 2°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu



KONYA 5°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu



