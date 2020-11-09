Mezarlıkta fotoğraf çekimi

Basının ilgisinden uzakta, kendi finansal kaynaklarıyla yaşamak istediklerini söyleyerek İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ile Meghan Markle aslında bunun tam tersi adımlar atıyor.
Backgrid UK, Splash News,
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Aileden ayrılıp ABD'ye yerleştikten sonra eskisinden daha fazla basın ilgisi gören çift, yine bütün dikkatleri aileden alıp kendi üzerlerine çeken bir adım attı.
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Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler anısına her yıl kasım ayında gerçekleşen Anma Günü etkinlikleri Londra'da tüm kraliyet ailesinin katılımıyla başladı. Pazar günü düzenlenen anma törenine de Kraliçe 2. Elizabeth başta olmak üzere, Prens Charles ve eşi Camilla, Prens William ve eşi Kate de dahil ailenin önde gelen üyeleri katıldı.
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Birinci Dünya Savaşı sırasında görev başında hayatlarını kaybedenleri anmak amacıyla düzenlenen törende, bu kişilere adanan anıta da bir çelenk konuldu.
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Bu görev de Prens Charles ile büyük oğlu William'a düştü.
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İşte Prens Harry ile Meghan'ın bütün dünyanın dikkatini çeken yaklaşımı da bununla ilgiliydi. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Harry de Londra'daki askeri anıt mezara bir çelenk koymak istedi. Fakat bu isteği İngiliz kraliyet ailesi tarafından reddedildi.
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Aileden ayrılırken sahip olduğu askeri unvanları da bırakan Prens Harry de yine iddialara göre bu reddedilmeye çok üzüldü. Buna karşılık da eşi Meghan Markle ile birlikte Los Angeles'ta ulusal mezarlığın savaşta hayatını yitirenlerin bulunduğu bölümü ziyaret ederek bir çelenk koydu. Harry, bu sırada geçmişte hizmet etmiş olan ve halen hizmette bulunan ordu mensuplarına teşekkür etti. Geçmiş yıllardaki anma günü etkinliklerinde, Prens Harry, üniformasını giyerek Londra'daki anıta çelenk bırakıyordu.
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Aileden ayrılmalarına rağmen hala eski alışkanlıkları sürdürmek isteyen Prens Harry ile Meghan Markle'ın bu tavrı ise tartışma yarattı.
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Harry ile Meghan'ın kendi kendilerine düzenlediği bu törende Santa Barbara'daki malikanelerinin bahçesinden toplanan çiçekleri de anıta getirdiği belirtildi.
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Prens Harry ve Meghan Markle, 2019 yılının kasım ayında henüz aileden ayrılmadan önce söz konusu törene ve sonrasında düzenlenen etkinliklere de katılmıştı.
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Çiftin bu davranışı birçok kişi tarafından eleştirildi. Bazı kişiler de Harry'nin aileden ayrılık kararından pişman olduğunu bu davranışının da bunun bir kanıtı olduğunu ileri sürdü. Sosyal medyada yorum yapan bazı kişiler de çiftin dikkat çekmek için böyle bir yol bulduğunu iddia etti.
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Dünkü tören öncesi kraliyet ailesi üyelerinin duracağı balkonlar da koronavirüs önlemi olarak dezenfekte edildi.