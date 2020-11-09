Mezarlıkta fotoğraf çekimi

Aileden ayrılırken sahip olduğu askeri unvanları da bırakan Prens Harry de yine iddialara göre bu reddedilmeye çok üzüldü. Buna karşılık da eşi Meghan Markle ile birlikte Los Angeles'ta ulusal mezarlığın savaşta hayatını yitirenlerin bulunduğu bölümü ziyaret ederek bir çelenk koydu. Harry, bu sırada geçmişte hizmet etmiş olan ve halen hizmette bulunan ordu mensuplarına teşekkür etti. Geçmiş yıllardaki anma günü etkinliklerinde, Prens Harry, üniformasını giyerek Londra'daki anıta çelenk bırakıyordu.