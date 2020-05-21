Gündem Haber Giriş: 21 Mayıs 2020 - 23:03 , 21 Mayıs 2020 - 23:22

Mezarlık ziyaretleri yasak mı? Arefe günü ve bayramda mezarlıklar açık mı?

Mübarek Ramazan ayının son günleri gelirken 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi mezarlıkların açık olup olmadığı çok sayıda vatandaşın araştırmalarında yer aldı. Mezarlık ziyaretleri yasak mı? sorusu bu kapsamda yanıtı sorgulanan konulardan oldu. İçişleri Bakanlığı 'Ramazan Tedirleri' konulu yayınladığı genelgede, mezarlık ziyaretleri ile ilgili detayları duyurdu. Peki, arefe günü ve bayramda mezarlıklar açık mı? Mezarlık ziyaretleri serbest mi? İşte, bayramda mezarlık ziyareti ile ilgili ayrıntılı bilgiler...