Mezarlık ziyaretleri yasak mı? Arefe günü ve bayramda mezarlıklar açık mı?
Mübarek Ramazan ayının son günleri gelirken 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi mezarlıkların açık olup olmadığı çok sayıda vatandaşın araştırmalarında yer aldı. Mezarlık ziyaretleri yasak mı? sorusu bu kapsamda yanıtı sorgulanan konulardan oldu. İçişleri Bakanlığı 'Ramazan Tedirleri' konulu yayınladığı genelgede, mezarlık ziyaretleri ile ilgili detayları duyurdu. Peki, arefe günü ve bayramda mezarlıklar açık mı? Mezarlık ziyaretleri serbest mi? İşte, bayramda mezarlık ziyareti ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Mezarlık ziyaretleri yasak mı? sorusu yaklaşan bayram öncesi araştırmalarda yer aldı. Arefe günü ve bayramda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında açık olan yerler İçişleri Bakanlığı'nca duyuruldu. Ramazan ayı başında yayınlanan Ramazan Tedbirleri konulu genelgede mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılacağı bildirilmişti. İşte, bayramda ve arefe günü mezarlık ziyaretleriyla ilgili detaylar.
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AREFE GÜNÜ MEZARLIK ZİYARETLERİ SERBEST Mİ?
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, ramazanda alınacak tedbirlerle ilgili genelge gönderilmişti. Ramazan genelgesinde Ramazan boyunca türbe ziyaretlerinin kısıtlanacağı mezarlık ziyaretlerinin kontrollü yapılacağı bildirilmişti.
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Bayramın birinci günü, şehit yakınları ve refakatçileri kabir ziyareti yapabilecek. Talep halinde ulaşımları valilik ve kaymakamlıklarca sağlanacak.
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı;
24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde valilik/kaymakamlıklarca sağlanacaktır.)
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır."
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BAYRAMDA MEZARLIK ZİYARETİ YASAK MI?
81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle mezarlıklara gidilemeyecek. Mezar ziyaretleri bayramdan önce yapılabilecek. Mezarlıkların girişlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.