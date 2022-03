Meyra kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Meyra hayatı ve biyografisi

MEYRA KİMDİR?

Meyra, 1978 yılında İstanbul'da doğmuştur. Müziğe olan yeteneğini 9 yaşındayken ünlü bestekâr Avni Anıl keşfetmiş, bunun üzerine 10 yaşında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda 8 sene sürecek olan akademik müzik eğitimine başlamıştır. Lise yıllarında bazı sanatçılara vokal yaparak kariyerindeki ilk adımlarını atan Meyra, 1993 yılında 15 Yaşında iken Peker Müzik Yapım'dan "Hümeyra" adı ile "Bana Gel" isimli ilk albümünü yayınlamıştır. Bu albümden "Ümitsiz Vaka" ve "Bana Gel" şarkılarına klip çeken Meyra, henüz 18 yaşında Prestij Müzik'ten yaptığı "Nur Topu" isimli ikinci albümüyle esas çıkışını yapmıştır.



İlk albümünü "Hümeyra" olarak çıkaran Meyra, ikinci albümünde adını Meyra olarak değiştirerek kısa zamanda tanınan bir isim olmayı başarmıştır. Yakaladığı çıkış ile Meyra, aynı yıl 1996 yılında düzenlenen Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı" dalında aday olmuş, ancak ödülü Özlem Tekin almıştır. Bu daldaki diğer adaylar ise Gülşen, Niran Ünsal ve Sibel Bilgiç'tir. İkinci albümüyle aynı ismi taşıyan şarkısı "Nur Topu", "Yüzümü Güldüremezsin" ve son olarak da "Vallahi Olmaz" olmak üzere toplam 3 tane video klip çekmiştir.



İlk albümünden sonra ABD'de yaşamaya ve burada müzik eğitimi almaya karar veren şarkıcı, böylelikle Amerika'da 5 yıl süresince "New World School of The Arts"ta akademik opera eğitimiyle devam etmiştir. Lirik soprano sesini profesyonel bir arya yorumcusu olarak geliştirmeyi amaçlayan Meyra, aldığı müzik eğitimi yanında çeşitli stüdyolarda Amerikalı müzisyenlerle çalışarak İngilizce şarkılar ortaya çıkarmıştır. Özellikle, "Only When I Breath" isimli şarkısı ve gösterdiği performans ile Arif Mardin'in de dikkatini çekmeyi başarmış, daha sonra bu şarkıyı 3. albümüne dahil etmiştir.