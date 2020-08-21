Meyil Obruk Gölü pembeye büründü

Konya'da karstik bir yapıya sahip olan Meyil Obruk Gölü, sıcakların artması ve su seviyesinin azalmasıyla sudaki artemia salina türündeki bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, ''Bölgedeki Tuz Gölü'nde, Obruk Gölü'nde ve Meke Gölü'nde olduğu gibi zaman zaman suların azalmasına bağlı olarak bakteri patlamaları yaşanabiliyor. Şu andaki renklenmenin nedeninin o olduğunu düşünüyoruz'' dedi.