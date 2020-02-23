Bremen İslam Federasyonu Başkanı Ekrem Kömürcü, burada yaptığı konuşmada, camilere yapılan tehditlerin bölgede yaşayan insanları endişeye sevk ettiğini belirterek, yetkilileri göreve çağırdı. Eyalet Başbakanı Bovenschulte ise yaşanan ırkçı saldırılardan dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, “Toplumumuzda ırkçılık ve İslam düşmanlığına yer yok. Ülkemizin kapıları tüm insanlara açıktır. Söylemler yeterli değil elbette. Bu çirkin olaylara karşı birlikte mücadele edeceğiz. Meydanı ırkçı ve İslam düşmanlarına dar edeceğiz.”