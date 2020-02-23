Almanya’nın Hanau kentinde 4’ü Türk 9 kişinin öldüğü ırkçı saldırı için ülkenin dört bir yanında düzenlenen gösteriler devam ediyor.
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İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Bremen İslam Federasyonu ile Bremen İslam Şurası tarafından düzenlenen eylemde, camilere e-posta yoluyla gönderilen bomba tehditleri, nefret içerikli yazılar gönderen ırkçılar ve Hanau kentinde 9 kişinin öldürüldüğü ırkçı terör saldırısı protesto edildi. Fatih Camisi önünde gerçekleşen eyleme, Bremen Eyaleti Meclisi Başkanı Frank Imhoff, Eyalet Başbakanı Andreas Bovenschulte, Bremen Emniyet Müdürü Lutz Müller, eyalet milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileri katıldı.
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Bremen İslam Federasyonu Başkanı Ekrem Kömürcü, burada yaptığı konuşmada, camilere yapılan tehditlerin bölgede yaşayan insanları endişeye sevk ettiğini belirterek, yetkilileri göreve çağırdı. Eyalet Başbakanı Bovenschulte ise yaşanan ırkçı saldırılardan dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, “Toplumumuzda ırkçılık ve İslam düşmanlığına yer yok. Ülkemizin kapıları tüm insanlara açıktır. Söylemler yeterli değil elbette. Bu çirkin olaylara karşı birlikte mücadele edeceğiz. Meydanı ırkçı ve İslam düşmanlarına dar edeceğiz.”
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Imhoff da Almanya’da halen ırkçılık nedeniyle insanların öldüğüne dikkati çekerek, “Ülkemizde insanlar huzur içinde yaşamalılar. Bu gibi olaylara fırsat vermemek adına birlik olmalıyız” dedi.
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Duisburg’daki gösteride ise tren istasyonu önünde toplanan yaklaşık 500 kişi, saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. İstasyon önünde başlayıp şehir merkezindeki FORM önünde sona eren mitinge Federal Parlamento milletvekili Mahmut Özdemir, Duisburg Belediye Başkanı Erkan Kocalar başta olmak üzere birçok siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.
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Gösteride ırkçı saldırılar kınanırken, saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okundu, ırkçı terör saldırıları, ırkçı politikalar kınandı, aşırı sağcı, ırkçı dernek ve partilerin kapatılması istendi. AfD’nin Federal Meclis’e girdiği günden bu yana ırkçı saldırıların, Müslümanlara ve göçmenlere dönük ırkçı söylemlerin korkutucu boyuta geldiği belirtilen konuşmalarda, birlik çağrısı yapıldı.
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Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Kuzey Bavyera Teşkilatı da Nürnberg’de kınama ve ölenlerin anısına bir tören düzenledi. Yapılan konuşmalarda saldırıların sistematik olduğu, Hanau’nun ise bir kişinin üstüne atılarak kapatılamayacağı belirtildi. Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz ise vatandaşlarımızın misafir işçi olarak ekmek parası için Almanya’ya geldiğini ve geçen bu süre içinde ülkenin refahına katkıda bulunduklarını söyledi. Deniz, ciddi tedbirler alınması gerektiğini söyledi.
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Kuzey Bavyera DİTİB Eyalet Başkanı Hasan Aslan da son zamanlarda camilerin hedef olduğunu ve saldırılar konusunda ilgili birimleri defalarca uyardıklarını söyledi. Güvenlik endişesi yaşadıklarını belirten Aslan, “Polisin ciddi tedbirler alması gerekir” dedi. Hanau saldırısını kınayan CSU’lu politikacı Marcus König ile Ümit Sormaz terörle mücadelenin hep birlikte yapılması gerektiğini söyledi.