Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? İşte Mevlid Kandili hakkında merak edilenler

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU? Mevlid Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte Müslümanlar nasıl ibadet edileceği ve öneminin ne olduğunu merak edip araştırıyor. Bu mübarek gece ile ilgili merak edilen bir diğer konu ise oruç tutulup tutulmayacağı. İşte, herkesin merakla aradığı o sorunun yanıtı...



Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.



Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili hususi bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir... Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler. Bu, “O gecelerde namaz kılmak mekruhtur” anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir.” (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.



