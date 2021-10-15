Mevlid Kandilinde ne oldu? Mevlid Kandili anlamı nedir? İşte kandilin fazileti
Mevlid Kandiline sayılı günler kaldı. Mevlid Kandili her yıl rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor. Müslümanlar bu tarihte bolca ibadet ediyor, sevdiklerine günün anlam ve önemine uygun mesajlar gönderiyorlar. Birlik ve beraberliğin arttığı Mevlid Kandili bu yıl 17 Ekim’e denk geliyor. Peki, Mevlid Kandilinde ne oldu? Mevlid Kandili anlamı nedir? İşte kandil ile ilgili merak edilenler
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1
Mevlid Kandili anlamı ve fazileti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Mevlid Kandili 2021 yılında 17 Ekim tarihinde idrak edilecek. Mevlit, sözlükte doğum yeri ve zamanı anlamına geliyor. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında bulunuyor. Yılın son kandilinde Müslümanlar bolca ibadet edecekler.
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MEVLİD KANDİLİ’NDE NE OLDU?
Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.
Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.
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MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI
Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
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Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.
Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.