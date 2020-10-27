Mevlid Kandili’nde ne oldu? İşte Mevlid Kandili anlamı ve önemi

Mevlid Kandili önemi ve anlamı, bu mübarek güne az bir zaman kala merak edilmeye başlandı. Müslümanlar her yıl heyecanla kandil günlerini bekliyor, bu tarihlerde bolca ibadet ediyorlar. Bu sene 28 Ekim’de Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifi idrak edilecek. Peki Mevlid Kandili nedir, ne demek? Mevlid Kandili’nde ne oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları…