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Haber Giriş: 28 Ekim 2020 - 17:55 | 

Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler nelerdir? İşte, Kandil gecesi için Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri

Mevlid Kandili zikir ve tesbihleri, pek çok Müslüman'ın gündeminde yer alıyor. Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler, bu özel gecede ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyen kişilerin araştırdığı hususlar arasında yer buluyor. Mevlid Kandili zikirler ve tesbihleri aracılığıyla Allah-u Teala'ya hamd-ü senalar edecek olan Müslümanlar, ellerini semaya açarak bu güzel gecenin feyzine nail olacak. Peki, Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler neler olacak? İşte, Kandil gecesi çekilecek tesbihler hakkında detaylı bilgiler

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Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler için araştırmalarda bulunan pek çok vatandaş, internet üzerinden bu konu hakkında resmi kaynaklarda yer alan bilgileri araştırıyor. Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri aracılığıyla ibadetlerine yön verecek olan Müslümanlar, bu çerçevede ibadetlerin nasıl yapılabileceğini araştırıyor.

İşte, 14. yüzyılda yaşayan İslam alimlerinden İmam Suyutî'nin Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler için aktardıkları;

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Yaşadığı dönemde önemli İslam alimlerinden birisi olan İmam Suyutî, Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler için şu ifadeleri kullanıyor;

"Peygamberimiz (S.A.V.)'e hiç olmazsa bir tesbih salat ü selâm okumalıyız. Can ü gönülden, "Es-salatü ve's-selamü aleyke ya Resûlallah" demeliyiz."

Peki, bir tesbih salat ü selâm ne demek? İşte, o bilgiler;

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Salât ve selam kelimelerinden oluşan “salât-u selam” terkibi, Hz. Peygamber için okunan ve Allah’ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir. Salavât, salât kelimesinin çoğuludur. Kur’an’da, “Allah ve melekleri şüphesiz Peygambere salât ediyorlar. (O hâlde) ey iman etmiş olanlar, siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selam verin.” (Ahzab, 33/56) buyurulmaktadır.

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Kur’an-ı Kerim’in, Hz. Peygambere (s.a.s.) salât-u selam getirmeyi emreden bu âyetine binaen, geçmiş dönemlerde tanzim edilmiş pek çok salâtu selam örnekleri vardır. Hz. Peygambere (s.a.s.) en kısa şekilde, “Allahümme salli alâ Muhammed” veya “Sallallahü aleyhi ve sellem” ya da “Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim” diye salât-u selam getirilir.

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