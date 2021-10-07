Mevlid Kandili tarihi 2021: Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? Yılın son kandili için tarih yaklaşıyor...

Müslümanlar için mübarek olan Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği Rabiulevvel ayının 12'inci gecesi olan Mevlid Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Yurdun çeşitli yerlerinde vatandaşlar camileri dolduracak ve dualarla Mevlid Kandili'ni idrak edecek. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?



Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili tüm yurtta idrak edilecek. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre tarih araştırmaları hız kazandı. İşte, 2021 Mevlid Kandili tarihi...