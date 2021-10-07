Mevlid Kandili tarihi 2021: Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? Yılın son kandili için tarih yaklaşıyor...
Mevlid Kandili'nin tarihi ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Rebiülevvel ayı içerisinde gerçekleşecek olan Mevlid Kandili'nde ibadetler ihya edilecek. Rebiülevvel ayı Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biri olarak dini kaynaklarda yer alıyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? İşte, 2021 Mevlid Kandili tarihi ve Mevlid Kandili'nin önemi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Müslümanlar için mübarek olan Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği Rabiulevvel ayının 12'inci gecesi olan Mevlid Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Yurdun çeşitli yerlerinde vatandaşlar camileri dolduracak ve dualarla Mevlid Kandili'ni idrak edecek. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?
Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili tüm yurtta idrak edilecek. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre tarih araştırmaları hız kazandı. İşte, 2021 Mevlid Kandili tarihi...
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2021 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 17 Ekim 2021 tarihinde Mevlid Kandili idrak edilecek.
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MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Hicrî Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak da bilinen Mevlid Kandili, İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed'in doğum gecesini ifade eder.
Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek.