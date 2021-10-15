Mevlid Kandili tarihi 2021: Mevlid Kandili ne zaman hangi gün? İşte yılın son kandilinin idrak edileceği tarih
Mevlid Kandili tarihi Müslümanlar tarafından manevi heyecanla bekleniyor. Bu yılın son kandili olan Mevlid Kandili ibadetler ile ihya edilecek. Mevlid Kandili 2021 ne zaman idrak edilecek sorusunun yanıtı 2021 Diyanet dini günler takvimi ile yanıt buldu. Mevlid Kandili dolayısıyla camilerde cemaatle birlikte gerçekleşecek olan ibadetlerde ellerini semaya açacak olan Müslümanlar, yaradandan af dileyecek. Peki, Mevlid Kandili nedir ve ne zaman idrak edilir? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mevlid Kandili hakkında yayımladığı bazı bilgiler
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Mevlid Kandili ne zaman sorusu, Ekim ayı içerisinde Müslüman aleminin gündemini oluşturuyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğduğu gün olarak idrak edilen Mevlid Kandili'nin ne zaman idrak edileceği Müslümanlar tarafından merak konusu oldu. Bu sene de bu mübarek gecede ibadet ve namazlarla camilere gitmeye hazırlanan vatandaşlar, 2021 Mevlid Kandili tarihini Diyanet bilgisi doğrultusunda araştırıyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? İşte, merak edilenler.
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MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11.nci günü idrak edilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2021 Mevlid Kandili Gecesi, 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek.
Sözlükte “doğulan yer ve zaman” anlamına gelen mevlid (çoğ. mevâlid) kelimesi, İslâmî literatürde “Hz. Peygamber’in doğum günü, bu günün yıldönümü münasebetiyle yapılan kutlamalar ve bu konuda kaleme alınan eserler” karşılığında kullanılmıştır.
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MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.
Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.
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Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir gecesinden başka kandil gecesi Kuran-ı Kerim'de yer almaz.