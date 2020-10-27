Mevlid Kandili önemi ve anlamı nedir? Mevlid Kandili’nde ne oldu? İşte yanıtı
Mevlid Kandili önemi ve anlamı, bu mübarek güne az bir zaman kala merak edilmeye başlandı. Müslümanlar her yıl heyecanla kandil günlerini bekliyor, bu tarihlerde bolca ibadet ediyorlar. Bu sene 28 Ekim’de Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifi idrak edilecek. Peki Mevlid Kandili nedir, ne demek? Mevlid Kandili’nde ne oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları…
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Mevlid Kandili 2020 yılında 28 Ekim’de idrak edilecek. Mevlid Kandili önemi ve anlamı merak edilen konular arasında yer alıyor. Her sene büyük bir heyecanla beklenilen bu mübarek gün ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Mevlid kelimesi sözlükte doğum yeri ve zamanı anlamına gelmektedir. İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılmaktadır.
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MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI
Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
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MEVLİD KANDİLİ’NDE NE OLDU?
Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.
Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.
Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.