Mevlid Kandili önemi ve anlamı nedir? Mevlid Kandili'nde ne oldu? İşte merak edilenler
Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Müslümanlar yılın son kandili olan Mevlid Kandili’ni 17 Ekim tarihin de idrak edecekler. Bu önemli günde bolca ibadet ediliyor, birlik ve beraberlik artıyor. Rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili’nin anlamı ve önemi araştırılıyor. Peki, Mevlid Kandili nedir? İşte merak edilenler
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Mevlid Kandili anlamı ve önemi, 17 Ekim tarihine az bir zaman kala araştırılan konular arasında yerini aldı. Doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelen Mevlid Kandili, Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür. Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir.
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MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili, iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür.
Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor
Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.
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MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI
Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
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Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.