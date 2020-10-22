Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili nedir? İşte kandil günleri
Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Mevlid Kandili her yıl Müslümanlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bu önemli gün idrak ediliyor. Peki, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili ne zaman? İşte 2020 kandil tarihi
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Mevlid Kandili 2020 yılında da yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor. Müslümanlar her yıl dini gün ve ayları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim içerisinde yer alan tarihlerde idrak ediyorlar. Bu yıl Mevlid Kandili ekim ayının 28’inde idrak edilecek. Peki Mevlid Kandili nedir? İşte detaylar
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MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Mevlid Kandili 2020 yılında 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek. Bu kandil yılın son kandili olacak.
Regaib Kandili 27 Şubat’ta, Mirac Kandili 21 Mart’ta, Berat Kandili 7 Nisan’da, Kadir Gecesi ise 19 Mayıs’ta idrak edildi.
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MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.Arapça "doğmak", "doğum zamanı" veya "doğum yeri" anlamındaki "velâdet" kelimesinden türeyen "mevlid", zaman içinde bu türdeki eserlere verilen ortak bir isim hâline gelmiştir.Özel dinî günlerde (sünnet töreni, hac dönüşü, asker uğurlama, bir ölümün 40. günü gibi) ve kutsal gecelerde, Muhammed'in doğumu, kutsal kişiliği, miracı gibi olağanüstü anlatı ve mitoslarla bezenmiş, gerçeküstü olayları anlatan edebî metinlerin makam ve usûl ile okunmasıdır. Türkçeye Arapça'dan girmiş olan "mevlid", "Peygamberin doğum günü" anlamında da kullanılır. Halk arasında mevlit, mevlüd, mevlüt olarak da söylenmekte, kişilere isim olarak da verilmektedir.