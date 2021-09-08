Gündem Haber Giriş: 08 Eylül 2021 - 12:32 | 08 Eylül 2021 - 12:32

Mevlid Kandili ne zaman? İşte Mevlid Kandili'nin idrak edileceği tarih

Hicrî Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak da bilinen Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak tüm İslam alemi tarafından kutlanıyor. Müslümanlar bu kutlu günde camileri doldurup taşırıyor ve günü ibadet ederek geçiriyor. Peki, 2021 Mevlid Kandili ne zaman?