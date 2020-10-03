Mevlid Kandili ne zaman? İşte Diyanet'in verdiği tarih bilgisi!
Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Hz. Peygamberin doğumunu 2020 yılında kutlayacakları günü sabırsızlıkla bekleyen milyonlarca Müslüman, bu önemli günün idrak edileceği tam tarihi öğrenmek adına internette araştırma yapıyor. Peki, 2020 Mevlid Kandili ne zaman?
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Hz. Muhammed S.A.V'ın kutlu doğumunun gerçekleştiği Mevlid Kandili'ni ibadet yaparak ve dua ederek geçirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mevlid Kandili için açıkladığı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, 2020 Mevlid Kandili'nin idrak edileceği tarih...
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2020 Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba gecesi idrak edilecek.
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MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ
"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil'atler) giydirildi ve hediyeler verildi.