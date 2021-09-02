Mevlid Kandili ne zaman? İşte Diyanet'in verdiği 2021 Mevlid Kandili tarihi
2021 Mevlit Kandili'nin ne zaman olduğu çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla beklenen Mevlid Kandili, Hz. Muhammed S.A.V'ın kutlu doğumunun gerçekleştiği gün olarak kabul ediliyor. Peki, 2021 Mevlid Kandili ne zaman?
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Hicrî Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak da bilinen Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak tüm İslam alemi tarafından kutlanıyor. Müslümanlar bu kutlu günde camileri doldurup taşırıyor ve günü ibadet ederek geçiriyor. İşte, Mevlid Kandili'nin bu yıl idrak edileceği tarih...
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 17 Ekim 2021 tarihinde Mevlid Kandili idrak edilecek.
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MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Hicrî Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak da bilinen Mevlid Kandili, İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed'in doğum gecesini ifade eder.
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Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek.