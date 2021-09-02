Gündem Haber Giriş: 02 Eylül 2021 - 16:29 | 02 Eylül 2021 - 16:29

Mevlid Kandili ne zaman? İşte Diyanet'in verdiği 2021 Mevlid Kandili tarihi

2021 Mevlit Kandili'nin ne zaman olduğu çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla beklenen Mevlid Kandili, Hz. Muhammed S.A.V'ın kutlu doğumunun gerçekleştiği gün olarak kabul ediliyor. Peki, 2021 Mevlid Kandili ne zaman?