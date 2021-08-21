Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet'in açıkladığı 2021 Mevlid Kandili tarihi

2021 Mevlit Kandili'nin ne zaman olduğu çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla beklenen Mevlid Kandili, Hz. Muhammed S.A.V'ın kutlu doğumunun gerçekleştiği gün olarak kabul ediliyor. işte, Mevlid Kandili'nin bu yıl idrak edileceği tarih...