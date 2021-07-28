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Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 - 14:00 | 

Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte 2021 Mevlid Kandili tarihi

Mevlid Kandili'nin 2021 etabı, İslam alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Bu özel günü ibadet ederek geçirmek ve o günün manevi atmosferini en güzel şekilde yaşamak isteyen milyonlarca kişi, 2021 Mevlid Kandili tarihi hakkında bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Peki, Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

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Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2021 Mevlid Kandili Gecesi Kasım ayında ihya edilecek. İşte, 2021 Mevlid Kandili tarihi...

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 17 Ekim 2021 tarihinde Mevlid Kandili idrak edilecek.

3MEVLİD KANDİLİ NEDİR

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Hicrî Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak da bilinen Mevlid Kandili, İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed'in doğum gecesini ifade eder.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek.

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