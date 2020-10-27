Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, bugün mü? İşte Diyanet bilgisi ile Mevlid Kandili gecesi 2020 tarihi
Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili bu yıl da Müslümanlar tarafından ibadetler ve dualarla idrak edilecek. Rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız Mevlid Kandili ekim ayı içerisinde idrak edilecek. Mevlid Kandili ile ilgili paylaşımlar gündemde yer alırken Müslümanlar da bu manevi güzelliklerle dolu gecenin tarihine yoğunlaştı. Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, İslam alemi için büyük önem arz ediyor. İşte, Diyanet takvimi ile 2020 Mevlid Kandili tarihi ve konuyla ilgili bilgiler...
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Mevlid Kandili'nin ne zaman olacağına yönelik araştırmalar son günlerde hız kazandı. 2020 yılında idrak edilecek son kandil olan Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanıyor. Mevlid Kandili'nin ne zaman olduğu çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Mevlid Kandili, milyonlarca insan tarafından ibadetler yapılarak, dualar edilerek ihya edilecek. Peki, Mevlid Kandili ne zaman?
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MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2020 Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba gecesi idrak edilecek.
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MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ
"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil'atler) giydirildi ve hediyeler verildi.
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MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?
Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.
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Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.